HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 02:54 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangının çıktığı esnada evde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.
Olay, gece saatlerinde Pamukova ilçesi Çardak Mahallesi’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle üzerindeki Mustafa U.’ya ait tek katlı bir evde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin evden çıkan dumanları fark etmesi üzerine olay itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine ulaşan ekiplerce yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Öte yandan, yangın esnasında evde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Evde maddi hasara yol açan yangınla ilgili ekipler inceleme başlattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
AFAD, Elazığ depremindeki acı bilançoyu açıkladı!AFAD, Elazığ depremindeki acı bilançoyu açıkladı!
2.5 yaşındaki Yüsra'nın, 24 saat sonra mucize kurtuluşu (2)2.5 yaşındaki Yüsra'nın, 24 saat sonra mucize kurtuluşu (2)
Hematokrit düşüklüğü ve yüksekliği neden olur?Hematokrit düşüklüğü ve yüksekliği neden olur?
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'ndan Elazığ depremi sonrası çağrı!

İmamoğlu'ndan Elazığ depremi sonrası çağrı!

Yaptığı paylaşım kızdırdı! 'İnsanlar enkaz altındayken...'

Yaptığı paylaşım kızdırdı! 'İnsanlar enkaz altındayken...'

Deprem paylaşımına tepki! 'Kızılay’ın anında para istemesi...'

Deprem paylaşımına tepki! 'Kızılay’ın anında para istemesi...'

23 saatin sonunda mucize kurtuluş!

23 saatin sonunda mucize kurtuluş!

Elazığ'da bir deprem daha!

Elazığ'da bir deprem daha!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Elazığ'dan güzel haberler gelmeye devam ediyor

Elazığ'dan güzel haberler gelmeye devam ediyor

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: AFAD, Elazığ depremindeki acı bilançoyu açıkladı! Ölü sayısı yükseldi

AFAD, Elazığ depremindeki acı bilançoyu açıkladı!

Elazığ depreminden yeni görüntüler ortaya çıktı

Elazığ depreminden yeni görüntüler!

AFAD: 44 vatandaşımız enkaz altından kurtarıldı

AFAD son durumu açıkladı!

Meteoroloji duyurdu! Elazığ ve Malatya'ya kar yağışı geliyor

Meteoroloji duyurdu! Elazığ ve Malatya'ya kar yağışı geliyor

Esenyurt'ta korkunç olay! Evden kötü kokular gelince öldüğü anlaşıldı

Evden kötü kokular gelince korkunç gerçek ortaya çıktı!

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Türkiye'ye destek mesajı

Macron'dan Türkiye'ye destek mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.