HABER

Tek katlı evde çıkan yangın paniğe neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 04:05 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Gaziler Mahallesi 1793 Sokak’ta meydana geldi.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Gaziler Mahallesi 1793 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta bulunan tek katlı evde henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları fark eden bir evdeki aile, panikle dışarı çıktı. Ailenin yardımına koşan çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa süre sonra olay yerine intikal eden ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile alevler kosa süre sonra kontrol altona alınarak söndürüldü. Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, evde büyük ölçüde maddi hasar oluştu. Ekipler yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı.

PARTNERSalda Gölü uyarısı: Adım dahi atmayınSalda Gölü uyarısı: Adım dahi atmayın
Şarık Tara kimdir? Hayatını kaybetmesine rağmen vergi rekortmeni oldu!Şarık Tara kimdir? Hayatını kaybetmesine rağmen vergi rekortmeni oldu!
Gönenç Gürkaynak kimdir? 2018 yılının vergi rekortmenlerinden Avukat Gönenç Gürkaynak hakkında merak edilenler!Gönenç Gürkaynak kimdir? 2018 yılının vergi rekortmenlerinden Avukat Gönenç Gürkaynak hakkında merak edilenler!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hamamdaki tecavüz sahnesi olay oldu

Hamamdaki tecavüz sahnesi olay oldu

Dipsiz Göl soruşturmasında, 2 müdür ve 1 memur açığa alındı

Dipsiz Göl soruşturmasında, 2 müdür ve 1 memur açığa alındı

Şoke eden muz paylaşımı: Seks diyorum...

Şoke eden muz paylaşımı: Seks diyorum...

ABD'den Türkiye açıklaması: Kararlıyız

ABD'den Türkiye açıklaması: Kararlıyız

Şişli'deki tecavüz girişiminde flaş gelişme! Karar verildi

Şişli'deki tecavüz girişiminde flaş gelişme! Karar verildi

Otobüsteki 'Gözüm sana kayıyor' sözleri büyük tepki çekmişti! Şaşırtan gelişme

Otobüsteki 'Gözüm sana kayıyor' sözleri büyük tepki çekmişti! Şaşırtan gelişme

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bir kent diken üstünde! Sokaklar ablukaya alındı

Bir kent diken üstünde! Sokaklar ablukaya alındı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme! Tutuklandı

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme! Tutuklandı

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şarık Tara kimdir? Hayatını kaybetmesine rağmen vergi rekortmeni oldu!

Şarık Tara kimdir? Hayatını kaybetmesine rağmen vergi rekortmeni oldu!

Gönenç Gürkaynak kimdir? 2018 yılının vergi rekortmenlerinden Avukat Gönenç Gürkaynak hakkında merak edilenler!

Gönenç Gürkaynak kimdir? 2018 yılının vergi rekortmenlerinden Avukat Gönenç Gürkaynak hakkında merak edilenler!

Akdeniz’de göçmen botu alabora oldu!

Akdeniz’de göçmen botu alabora oldu!

Bakan Soylu'dan Rabia Naz'ın babası hakkında çarpıcı sözler!

Bakan Soylu'dan Rabia Naz'ın babası hakkında çarpıcı sözler!

Gece yarısı şok operasyon: 50 kaçak göçmen yakalandı

Gece yarısı şok operasyon! 50 kişi yakalandı!

Altun: "Türkiye terör örgütlerine karşı amansız bir mücadele yürütüyor"

Cumhurbaşkanlığı'ndan o iddialara cevap: Gerçek dışı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.