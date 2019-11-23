HABER

Tek katlı evde çıkan yangında mahsur kalan aile kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 02:14 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de müstakil bir evde çıkan yangında mahsur kalan aileyi mahalle sakinleri kapıyı baltayla kırarak kurtardı.

Kırıkkale’de müstakil bir evde çıkan yangında mahsur kalan aileyi mahalle sakinleri kapıyı baltayla kırarak kurtardı. Dumandan zehirlenen yabancı uyruklu 1’i bebek, 4 kişi sağlık görevlilerince tedavi altına alındı.
Yangın, gece saatlerinde Bağlarbaşı Mahallesi Köroğlu Caddesi’nde bulunan tek katlı müstakil bir evde çıktı. Evin oturma odasında bulunan elektrikli sobanın kablolarından çıktığı ileri sürülen yangın kısa sürede çatıya sıçradı. Alevleri ve dumanları gören mahalle sakinleri durumu hemen 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Evde mahsur kalan yabancı uyruklu 1’i bebek 4 kişilik aileyi itfaiye ile birlikte mahallelinin de seferber olmasıyla kapı ve pencereler kırılıp dışarıya çıkarıldı. Zehirlenmekten son anda kurtarılan ailenin tedavisi sağlık görevlilerince ambulansta yapıldı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu diğer binalara sıçramadan tamamen söndürüldü.

"Bebekler baygındı ve hareketsizdi"
Demir kapıyı baltayla kırarak içeri girdiklerini ifade eden mahalle sakini Recep Bahçepınar, "Kablodan şase olmuş yangın çıkmış. İçeride de 3-4 aylık bir bebek, 1-2 yaşlarında bir çocuk, 12-13 yaşlarında bir oğlan ve bir de bayan vardı. Geldik demirlere baltayla vura vura parçaladık. Ondan sonra bütün arkadaşlarla yüklendik, demiri yukarı kaldırdık. İlk önce bebekleri aldık. Bebekler baygındı ve hareketsizdi. Ondan sonra bayan çıktı. Bayan çıkar çıkmaz bayıldı. Ondan sonra ambulans geldi. Ambulans ilk tedavisini yaptı. Ondan sonra içerideki 12-13 yaşındaki arkadaşımızı çıkardı. İtfaiye geldi şimdi görevlerini yapıyorlar" dedi
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

PARTNERBu buluşma olay olmuştu...Burak Sergen'den eski eşine dava!Bu buluşma olay olmuştu...Burak Sergen'den eski eşine dava!
Samandağ’da tarihi mağaralara yakın yerde çıkan yangın kontrol altına alındıSamandağ’da tarihi mağaralara yakın yerde çıkan yangın kontrol altına alındı
Kırıkkale'de ev yangınıKırıkkale'de ev yangını
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Harika Avcı'nın zor günleri! Paraya para demiyordu...

Harika Avcı'nın zor günleri! Paraya para demiyordu...

Tuvalette cinsel ilişkiye girerken yakalandı

Tuvalette cinsel ilişkiye girerken yakalandı

Erdoğan'ın sözlerine tepki: Gerçekten ürkütücü

Erdoğan'ın sözlerine tepki: Gerçekten ürkütücü

Erdoğan duyurdu: YPG'ye 33 bin TIR silah verildi

Erdoğan duyurdu: YPG'ye 33 bin TIR silah verildi

'Ben olmasaydım, 14 dakikada yeryüzünden silineceklerdi'

'Ben olmasaydım, 14 dakikada yeryüzünden silineceklerdi'

ABD'den YPG/PKK açıklaması

ABD'den YPG/PKK açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Avustralya’da Müslüman hamile kadına çirkin saldırı!

Avustralya’da Müslüman hamile kadına çirkin saldırı!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

EGM açıkladı: Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var mı?

EGM açıkladı: Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var mı?

İstanbul için korkutan deprem açıklaması

İstanbul için korkutan deprem açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ambulans kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Ambulans kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Beştepe iddiaları sonrası Muharrem İnce atacağı adımları açıkladı

Beştepe iddiaları sonrası Muharrem İnce atacağı adımları açıkladı

Beştepe'de Erdoğan'la görüşen CHP'li Muharrem İnce iddiası! İnce'den çok sert tepki: Kendimi yakarım

Erdoğan'la görüşen CHP'li Muharrem İnce iddiası! İnce'den çok sert tepki: Kendimi yakarım

Cinsel istismar suçundan tutuklanmıştı! Kelepçeli firar

Cinsel istismar suçundan tutuklanmıştı! Kelepçeli firar

Göç İdaresi'nden 'Suriyeli sığınmacı' açıklaması!

Göç İdaresi'nden 'Suriyeli sığınmacı' açıklaması!

Sarıyer'de yer bildiriminde bulundu bacağından vuruldu

Yer bildiriminde bulundu bacağından vuruldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.