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Tek katlı evin çatı katında çıkan yangın korkuttu

YAŞAM HABERLERİ  | 03.06.2019 00:19 | Son Güncelleme

Zonguldak Alaplı ilçesi Kocaali köyünde tek katlı evin çatı katında elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangın korkuttu.Edinilen bilgiye göre, yangın gece saat 10.00 sıralarında Alaplı ilçesine bağlı Kocaali köyünde meydana geldi.

Tek katlı evin çatı katında çıkan yangın korkuttu

Zonguldak Alaplı ilçesi Kocaali köyünde tek katlı evin çatı katında elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangın korkuttu.
Edinilen bilgiye göre, yangın gece saat 10.00 sıralarında Alaplı ilçesine bağlı Kocaali köyünde meydana geldi. İsmet Uysal’a ait iki katlı evin çatı katında elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangın çatıyı kullanılamaz hale getirdi. İhbar üzerine jandarma, itfaiye ve 112 sağlık ekipleri köye sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, 1 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yangın sonrası çatı katı büyük hasar görürken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Tek katlı evin çatı katında çıkan yangın korkuttu

Tek katlı evin çatı katında çıkan yangın korkuttu

Tek katlı evin çatı katında çıkan yangın korkuttu

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