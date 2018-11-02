Tek katlı müstakil ev alev alev yandı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da kullanılmayan tek katlı müstakil ev henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında yandı.
Yangın, saat 14.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Hacıyusufmescit Mahallesi Güvence Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre kimsenin oturmadığı tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evde araç lastiklerinin bulunması nedeniyle alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, iftaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına hemen müdahale eden ekipler, alevlerin sıçraması ihtimaline karşın bitişikteki evde yaşayanları tahliye etti. Yangın, 30 dakika süren soğutma çalışmaları sonrası tamanen söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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