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Tek kaynak yoğurt değil! Lahana turşusu ve kefir tüketmek de...

SAĞLIK HABERLERİ  | 15.09.2020 11:25 | Son Güncelleme

"Probiyotikler" kavramının tanıtımı, Élie Metchnikoff'a atfedilir. Çalışmasında, yoğurt tüketen Bulgar köylülerinin genel olarak daha uzun yaşadığını belirten Élie, 1907'de probiyotik yiyecekler yiyerek bağırsak florasını iyileştirmenin ve kötü bakterileri yararlı bakterilerle değiştirmenin mümkün olduğunu öne sürdü. O zamandan beri, farklı araştırmacılar probiyotiklerin sağlığımızın çeşitli yönlerini olumlu yönde etkileyebileceğini kanıtladılar.

Tek kaynak yoğurt değil! Lahana turşusu ve kefir tüketmek de...

Size probiyotik fikrini tanıtmak, sağlığınızı nasıl iyileştirebileceğini açıklamak istiyoruz.

PROBİYOTİK NEDİR?

Probiyotikler, bir kişinin sağlığı üzerinde iyi bir etkiye sahip olması amaçlanan canlı mikroorganizmalardır. Vücudumuzda ve içinde doğal olarak birçok farklı mikroorganizma yaşar. Aslında vücudumuzdaki mikroorganizmaların sayısı insan hücrelerinden 10'a 1 oranında fazladır. Bu mikroorganizmalar insan sağlığı için ille de kötü değildir ve "kötü mikroplar" olarak görülmemelidir.

PROBİYOTİKLERİN SAĞLIĞA FAYDALARI NELERDİR?

Birkaç çalışmanın gösterdiği gibi, probiyotikler sağlığınızı farklı şekillerde artırabilir. Probiyotiklerin sağlık yararları arasında kilo kaybı, sindirim sağlığı, bağışıklık fonksiyonu vb. yer alır. Bununla birlikte, hiçbir probiyotiğin gerçek tıbbi tedavinin yerini alamayacağını unutmayın.

Her şeyden önce, probiyotiklerin sindirim sisteminiz üzerinde gerçekten iyi bir etkisi vardır. Şişkinlikten kurtulmanıza ve IBS (İrritabl Barsak Sendromu), ishal, vb. İle başa çıkmanıza yardımcı olabilirler. Probiyotiklerin ayrıca alerji, egzama, viral enfeksiyonları tedavi ederek ve aşılama yanıtlarını güçlendirerek bağışıklık sistemini güçlendirmede rol oynadığı kanıtlanmıştır.
Probiyotiklerin diğer olası yararı kilo kaybıdır. 2013 yılında British Journal of Nutrition'da yayınlanan bir araştırma, probiyotiklerin çalışmaya katılan obez kadınların kilo vermelerine yardımcı olduğunu gösterdi.

PROBİYOTİK KAYNAKLARI

Uzun zamandır tek probiyotik kaynağının yoğurtta bulunabileceğini düşündük. Ama aslında denemek isteyebileceğiniz başka probiyotik yiyecekler de var.

Kombucha

Kombucha, Saccharomyces ve Gluconacetobacter xylinus gibi farklı bakterilerle dolu fermente bir çaydır. Aynı zamanda B vitamini içerir. Kombucha, sindirim ve bağışıklık sistemlerini güçlendirmek de dahil olmak üzere birçok sağlık yararına sahiptir.

Turşu

Turşu, başka bir probiyotik besindir. Salatalık turşusu sindirim sağlığını iyileştirebilir. Bu tür yiyeceklerin kalorisi düşüktür ve K vitamini içerir. Turşu ayrıca sodyum açısından da yüksektir.

Lahana turşusu

Lahana turşusu laktik bakteriler içerir. Ayrıca kalorileri düşüktür ve daha uzun raf ömrüne sahiptirler.

Kefir

Kefir, fermente bir süt ürünüdür ve yoğurda iyi bir alternatiftir. Kefir, probiyotik ve protein bakımından yüksektir. Olduğu gibi içebilir veya smoothielerinize ekleyebilirsiniz.

Fermente peynirler

Peynir temelde fermente bir üründür, ancak her tür peynir probiyotik içermez. Probiyotiklerde gerçekten yüksek olan peynir türleri Gouda, cheddar, mozzarella ve süzme peynirdir.

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