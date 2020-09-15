Tek kaynak yoğurt değil! Lahana turşusu ve kefir tüketmek de...

Size probiyotik fikrini tanıtmak, sağlığınızı nasıl iyileştirebileceğini açıklamak istiyoruz.

PROBİYOTİK NEDİR?

Probiyotikler, bir kişinin sağlığı üzerinde iyi bir etkiye sahip olması amaçlanan canlı mikroorganizmalardır. Vücudumuzda ve içinde doğal olarak birçok farklı mikroorganizma yaşar. Aslında vücudumuzdaki mikroorganizmaların sayısı insan hücrelerinden 10'a 1 oranında fazladır. Bu mikroorganizmalar insan sağlığı için ille de kötü değildir ve "kötü mikroplar" olarak görülmemelidir.

PROBİYOTİKLERİN SAĞLIĞA FAYDALARI NELERDİR?

Birkaç çalışmanın gösterdiği gibi, probiyotikler sağlığınızı farklı şekillerde artırabilir. Probiyotiklerin sağlık yararları arasında kilo kaybı, sindirim sağlığı, bağışıklık fonksiyonu vb. yer alır. Bununla birlikte, hiçbir probiyotiğin gerçek tıbbi tedavinin yerini alamayacağını unutmayın.

Her şeyden önce, probiyotiklerin sindirim sisteminiz üzerinde gerçekten iyi bir etkisi vardır. Şişkinlikten kurtulmanıza ve IBS (İrritabl Barsak Sendromu), ishal, vb. İle başa çıkmanıza yardımcı olabilirler. Probiyotiklerin ayrıca alerji, egzama, viral enfeksiyonları tedavi ederek ve aşılama yanıtlarını güçlendirerek bağışıklık sistemini güçlendirmede rol oynadığı kanıtlanmıştır.

Probiyotiklerin diğer olası yararı kilo kaybıdır. 2013 yılında British Journal of Nutrition'da yayınlanan bir araştırma, probiyotiklerin çalışmaya katılan obez kadınların kilo vermelerine yardımcı olduğunu gösterdi.