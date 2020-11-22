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  4. Tek kelimeyle dehşet! Öfkelendiği eşini hareket halindeki araçtan attı

Tek kelimeyle dehşet! Öfkelendiği eşini hareket halindeki araçtan attı

22.11.2020 17:11 | Son Güncelleme:
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Tek kelimeyle dehşet! Öfkelendiği eşini hareket halindeki araçtan attı

Almanya’dan eşiyle memleketi Gaziantep’e gelen şahıs, iddiaya göre tartıştığı eşini hareket halindeki araçtan attı. Ağır yaralanan talihsiz kadın hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Almanya’da yaşayan Süleyman D. ile eşi Güllü D. (47) bir süre önce memleketleri Gaziantep’e geldi.

KARISINI ARAÇTAN ATTI

Sürekli tartıştıkları öğrenilen çift, Oğuzeli ilçesi Körkün Mahallesi’nde bulunan evlerine giderlerken yine tartışmaya başladı. Aralarında çıkan tartışma üzerine Süleyman D., iddiaya göre karısı Güllü D.’yi araçtan attı. Araçtan düşen kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na kaldırılan kadının cenazesi, detaylı otopsi için gönderildiği Ankara’dan alınarak Oğuzeli ilçesi İnönü Mezarlığı’nda defnedildi.

EŞİNİN İNTİHAR ETTİĞİNİ İDDİA ETTİ

Öfkeli koca olayın ardından gözaltına alınırken, ilk ifadesinde eşinin intihar ettiğini söylediği öğrenildi. Süleyman D., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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