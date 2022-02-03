Tek kelimeyle ilginç! Dünya'nın yörüngesini paylaşan ikinci Truva asteroidinin varlığı doğrulandı

Bilim insanlarından yeni bir Truva asteroidi haberi geldi. İlk defa Pan-STARRS 1 teleskobuyla 2020'de 2020 XL5 adı verilen bir gök cismi keşfedildi. Ancak cismin aslında bir Truva asteroidi olduğu öğrenildi. Konu hakkındaki makale, Nature dergisinde yayımlandı.

GEZEGENLER İLE ÇARPIŞMIYORLAR

Gezegenler ile ortak yörüngede hareket eden ancak denge durumunda bulundukları için onlarla çarpışmayan bu gök cisimlerini Truva asteroidi olarak tanımlayan bilim insanları, Şili'deki SOAR ve Arizona'daki Lowell teleskopları ile Kanarya Adaları'ndaki ESA Optik Yer İstasyonu'yla yaptıkları gözlemlerde 2020 XL5'in Dördüncü Lagrange noktası (L4) çevresinde yer aldığını kaydetti.

L-noktası ya da librasyon noktası olarak da adlandırılan Lagrange noktaları, iki gök cisminin kütlelerinden kaynaklı kütle çekimlerinin üçüncü bir cismin merkezkaç kuvvetini dengelediği özel uzay bölgeleri olarak ifade ediliyor.

BU TRUVA ASTEROİDİ DAHA BÜYÜK! 4 BİN YIL TAHMİNİ...

Bilim insanları, daha önce keşfedilen Truva asteroidi 2010 TK7'den büyük olan ve onunla aynı bölgede konumlanan 2020 XL5'in, 4 bin yıl kadar Dünya'ya eşlik etmesinin beklendiğini, bu süre sonunda yer çekimi kuvvetinden kaçacağını kaydetti.

Güneş sistemindeki en yaygın asteroid türü olan tip C (karbon zengini ve koyu renk) 2020 XL5'in çapının 1,2 kilometre olduğu belirlendi.

Jüpiter'in, gezegen ile aynı yörüngeyi takip eden ve yörünge boyunca 60 derece önde veya arkada konumlanan binlerce Truva asteroidi bulunuyor.

(AA)

