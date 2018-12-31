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Tek kelimeyle vahşet! Çöp toplarken buldu, görür görmez fenalık geçirdi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 04:56 | Son Güncelleme

Hatay’da gece saatlerinde çöp toplayan temizlik personellerinin konteyner yanında gördükleri çuvaldan kadın cesedi çıktı. Cesedin ellerinin bağlı olduğu ve üzerinden kimlik çıkmadığı belirtildi. Olayı gören temizlik personellerinden biri olay yerinde fenalaştı.

Tek kelimeyle vahşet! Çöp toplarken buldu, görür görmez fenalık geçirdi!

Olay Hatay’ın Merkez İlçesi Antakya’nın Haraparası Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antakya Belediyesi'ne bağlı temizlik görevlilerinin Tabakhane Caddesi'nde bulunan konteynerdan çöpleri topladığı sırada gördükleri bir çuvaldan kadın cesedi çıktı.

Personellerin ihbarı üzerine olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Savcı olay yerinde incelemede bulundu. Yapılan incelemelerin ardından ceset otopsi için Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesine götürüldü.

CESEDİ GÖREN TEMİZLİK GÖREVLİSİ FENALAŞTI

Ellerinin ve ayaklarının bağlandığı belirtilen kadının üzerinden kimlik çıkmazken olayı gören temizlik personellerinden biri olay yerinde fenalaştı. Cesedi ilk fark eden kişi olan temizlik personeli 112 ekipleri tarafından tedavi altına alındı. (İHA)

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hatay kadın cinayeti ceset konteyner

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