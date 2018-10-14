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Tek kelimeyle vahşet! Görenler hemen polisi aradı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 01:01 | Son Güncelleme

Aydın'ın Çine ilçesinde, park halindeki yanmış bir otomobilde ceset bulundu.

Tek kelimeyle vahşet! Görenler hemen polisi aradı!

Alınan bilgiye göre, Karakollar Mahallesi Yatır mevkisinde, park halindeki yanmış otomobili görenler jandarma ekiplerine haber verdi.

ÖN KOLTUKTA YANMIŞ CESET BULDULAR

İhbar üzerine bölgeye giden İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, plakasız otomobilin ön koltuğunda yanmış ceset buldu.

Savcılığın olay yerindeki incelemesinin ardından erkek olduğu değerlendirilen ceset, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Aydın Çine ceset

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