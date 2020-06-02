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Tek klavyeyle her şeyi kontrol edin

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.06.2020 16:25 | Son Güncelleme

Tek klavyeyle birden çok cihazı kontrol etmek hayatımızı çok ama çok kolaylaştırabilecek bir özellik. Logitech MX Keys, oldukça iyi tasarlanmış, çok yönlü bir klavye.

Tek klavyeyle her şeyi kontrol edin

Diğer markaların yazım klavyeleriyle kıyasladığınızda daha fazla premium hissettiren ve harika görünen şık bir tasarıma sahip. Hızlı yazma konusunda size yardımcı olurken, girintili tuşları sayesinde yazım hatalarını minimumda tutmanızı sağlıyor. Özelleştirme seçenekleri bakımından çeşitlilik sunmasa da fonksiyon tuşu aracılığı ile tıpkı notebooklarda olduğu gibi çeşitli Windows özelliklerini kullanabiliyorsunuz. Eğim ayarı mümkün olmayan klavye masanızın üzerinde sabit bir pozisyonda durmak zorunda ancak mevcut açı kesinlikle ergonomi açısından en optimum pozisyona ayarlanmış durumda.

Bluetooth desteğine sahip olan klavye ve bu sayede telefondan, tablete, PC'den MAC'e kadar envai çeşit cihaza bağlayabilme imkanına sahip. Öte yandan aynı anda 3 cihaza kadar bağlantıyı da mümkün kılan bu MX Keys, böylece profesyonel iş için farklı kategorilerde ki cihazları aynı zamanda kontrol etme ihtiyacı duyan kişiler için mükemmel bir seçenek haline geliyor.

Tüm bu detaylara daha yakından bakmak için, sizleri videoya davet edelim.

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