Tek kullanımlık plastik ürünler 2030 kadar azaltılacak

Ancak uzlaşma çevre örgütlerinde hayal kırıklığı yarattı.Birleşmiş Milletler Çevre Asamblesi'nin (UNEA) Kenya'nın başkenti Nairobi'de yapılan dördüncü toplantısında, tek kullanımlık plastik ürünlerin 2030 yılına kadar azaltılması konusunda uzlaşma sağlandı. 170 ülke temsilcilerinin uzun süren tartışmalarının ardından naylon torba, plastik tabak, çatal ve kaşık gibi tek kullanımlık ürünlerin "önemli ölçüde azaltılması" konusunda görüş birliğine varıldı. Yayınlanan bildiride, ülkelerin tek kullanımlık plastik ürünlere yerine "çevre dostu seçenekler" üzerinde çalışmak için özel sektörler işbirliği yapacağı kaydedildi.

UNEA'nın beş gün süren toplantısının başında, tek kullanımlık plastik ürünlerin 2025'e kadar kademeli olarak kullanımdan kaldırılmasına ilişkin Hindistan'ın önerisinin Avrupa Birliği ile birlikte birçok ülkeden destek gördüğü aktarıldı.

Ancak ABD, Küba, Suudi Arabistan gibi bazı ülkelerin bu öneriye karşı çıktığı ve sonuç bildirisinin yapılan değişikliğin ardından kabul edildiği ifade edildi. Bunun üzerine bildiride, tek kullanımlık plastik ürünlerin "2030'a kadar önemli ölçüde azaltılmasının" taahhüt edildiği ifadesi yer aldı.