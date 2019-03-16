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Tek kullanımlık plastik ürünler 2030 kadar azaltılacak

16.03.2019 18:48 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Çevre Asamblesi'nin (UNEA) toplantısında, 2030 yılına kadar dünyada tek kullanımlık plastik ürünlerin azaltılması konusunda uzlaşma sağlandı.

Tek kullanımlık plastik ürünler 2030 kadar azaltılacak

Ancak uzlaşma çevre örgütlerinde hayal kırıklığı yarattı.Birleşmiş Milletler Çevre Asamblesi'nin (UNEA) Kenya'nın başkenti Nairobi'de yapılan dördüncü toplantısında, tek kullanımlık plastik ürünlerin 2030 yılına kadar azaltılması konusunda uzlaşma sağlandı. 170 ülke temsilcilerinin uzun süren tartışmalarının ardından naylon torba, plastik tabak, çatal ve kaşık gibi tek kullanımlık ürünlerin "önemli ölçüde azaltılması" konusunda görüş birliğine varıldı. Yayınlanan bildiride, ülkelerin tek kullanımlık plastik ürünlere yerine "çevre dostu seçenekler" üzerinde çalışmak için özel sektörler işbirliği yapacağı kaydedildi.

UNEA'nın beş gün süren toplantısının başında, tek kullanımlık plastik ürünlerin 2025'e kadar kademeli olarak kullanımdan kaldırılmasına ilişkin Hindistan'ın önerisinin Avrupa Birliği ile birlikte birçok ülkeden destek gördüğü aktarıldı.

Ancak ABD, Küba, Suudi Arabistan gibi bazı ülkelerin bu öneriye karşı çıktığı ve sonuç bildirisinin yapılan değişikliğin ardından kabul edildiği ifade edildi. Bunun üzerine bildiride, tek kullanımlık plastik ürünlerin "2030'a kadar önemli ölçüde azaltılmasının" taahhüt edildiği ifadesi yer aldı.

Nairobi'de varılan uzlaşma, çevre örgütlerinde de hayal kırıklığı yarattı. Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın (WWF) Almanya şubesinden Alois Vedder, konunun iki yıl sonra yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Zirvesi'ne ertelenemeyecek kadar acil olduğunu ifade etti. "Her dakika bir kamyon dolusu plastiğin dünya denizlerine karıştığına" dikkat çeken Vedder, plastik çöplerinin atılmasını durduracak, her ülkenin yükümlü olduğu, hukuki açıdan bağlayıcılığı bulunan bir anlaşmaya gerek olduğunu vurguladı. Vedder, eğer harekete geçilmezse, gelecek 15 yıl içinde denize karışacak plastik çöp miktarının iki katına çıkacağını belirtti.

BM verilerine göre, dünyada her yıl denizlere yaklaşık sekiz milyon ton plastik çöp karışıyor.

AFP,epd,rtr/JD,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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