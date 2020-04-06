HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Tek kullanımlık solunum cihazı için geri sayım başladı

Tek kullanımlık solunum cihazı için geri sayım başladı

SAĞLIK HABERLERİ  | 06.04.2020 12:04 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta Göğüs Cerrahi Uzmanı Dr. Mahmut Tokur, tersine mühendislik sayesinde teknik özelliğini çözümlediği ithal solunum cihazının seri üretimi için çalışmaların son aşamaya geldiğini söyledi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Mahmut Tokur, kendisine ait Araştırma ve Geliştirme Merkezinde yerli solunum cihazı ile ilgili çalışma başlattı.

Koronavirüs vakalarının artmasıyla solunum cihazlarının gerekliliğinin de artacağına işaret eden Dr. Tokur, “Korona virüs hayatımızda önemli bir yere oturmuş problem. Virüs çok hızlı bir şekilde insan vücuduna girip hayati organlara zarar vererek insanın ölmesine neden olmaktadır. Bu organların başında da ciğerler geliyor. Ciddi şekilde solunum yetmezliğine neden olarak insanların solunum cihazına bağlanmasını ve eğer yeterli ilaç tedavisi de alamamışsa maalesef hayatını kaybediyor. Bu olay hızlı yayılıyor ve ülke olarak en kötü senaryolara hazırlanmaya çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi de tıbbi donanımlarımızı geliştirip sayılarını artırmaktır. Basında da yer aldığı gibi yerli solunum cihazlarının üretimiyle ilgili, çok doğru ve akılcı bir yaklaşım ancak, bir anda beklenmedik düzeyde solunum cihazına bağlanması gereken hasta grubu ortaya çıktığında muhtemelen bu cihazların üretilmesi salgının hızla artması nedeniyle yetişemeyecek" dedi.

ELEKTRİKSEL BİR İHTİYACI YOK

Böyle bir durumda hastaları en azından belli bir süre hayatta tutabilecek cihazları araştırdıklarını kaydeden Dr. Tokur, "Bunların başında da tek kullanımlık kısa süreli solunum cihazları oldu. Buradaki solunum cihazları ise diğer elektromekanik ventilatörlere göre elektriksel bir ihtiyacın olmaması ve pratik şekilde her yerde uygulanabilmesidir. Örneğin İran’da büyük bir alışveriş merkezini hastaneye dönüştürdüler ve bizde de böyle bir durum olduğunda biz bu alanlarda bu cihazları kullanabileceğiz. Ya da ilçede bir hasta oldu ve bu hastanın yoğun bakıma sevki sırasında da böyle bir cihaz kullanılabilecek" diye konuştu.

'SERİ ÜRETİME GEÇECEĞİZ'

Yaşı ileri olan ve başka hastalıkları olan bir kişinin solunum cihazına bağlanması durumunda solunum cihazından çıkmasının zaman alacağına dikkat çeken Dr. Mahmut Tokur, "Bu sürede genç birisi hasta olduğunda belki bir iki günlük solunum cihazına bağlanması süreciyle hayata dönebileceği için çalışmamızı da bu yönde ele aldık. Bu ürün aslında ithal bir ürün ve elimizde var olan cihazı tersine mühendislikle teknik özelliklerini çözmeye çalıştık ve başarıp teknik çizimlerini tamamladık. Bünyemizdeki atölyemizde prototipini geliştirme aşamasındayız ve denendikten sonra olası hatalar da giderildikten sonra seri üretim aşamasına gelebileceğiz. Tesisimizde ise bu ürünün bütün parçalarını üretecek konumdayız” diye konuştu.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ve son seferini yaptı! Ve son seferini yaptı!
Koronavirüsün yayılmasını engellemek için dikkat çeken yöntem!Koronavirüsün yayılmasını engellemek için dikkat çeken yöntem!
SMA hastalığı nedir, SMA hastalığı nasıl belirti gösterir?SMA hastalığı nedir, SMA hastalığı nasıl belirti gösterir?
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Solunum Cihazı Türk Doktor koroanvirüs Kahramanmaraş

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan talimat vermişti! Başvuru adresi değişti

Erdoğan talimat vermişti! Başvuru adresi değişti

CNN Türk muhabirinden yardım çağrısı: Her şeyi yapmaya hazırız

CNN Türk muhabirinden yardım çağrısı: Her şeyi yapmaya hazırız

Spor dünyası şokta! Koronavirüs testi pozitif çıkınca intihar etti!

Spor dünyası şokta! Koronavirüs testi pozitif çıkınca intihar etti!

Çileden çıkaran uyarı! 'Rezaletten çekinmem'

Çileden çıkaran uyarı! 'Rezaletten çekinmem'

İkinci bilim kurulu üyeleri belli oldu

İkinci bilim kurulu üyeleri belli oldu

Bakan Koca'dan İstanbul için koronavirüs toplantısı

Bakan Koca'dan İstanbul için koronavirüs toplantısı

İlginizi Çekebilir

Raflar boş kaldı, fiyatlar iki katına çıktı! Halk erzak sıkıntısı yaşıyor

Raflar boş kaldı, fiyatlar iki katına çıktı! Halk erzak sıkıntısı yaşıyor

Aşı ve tedavi için umutlandıran açıklama

Aşı ve tedavi için umutlandıran açıklama

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Sağlık Bakanlığı'ndan online koronavirüs testi

Sağlık Bakanlığı'ndan online koronavirüs testi

Kolonyadan daha etkili! Koronavirüse karşı mutlaka kullanın

Kolonyadan daha etkili! Koronavirüse karşı mutlaka kullanın

Okuyucu Yorumları 2 yorum
Şimdi iztemezüük diyen zihniyet gelir hortumlar yerlimi diye sorar
bu zaten hastanelerde kullanılıyor ki neden haber yapmışlar bu alet yıllardır var hastanelerde
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Evde çalışırken ergonomiye dikkat!

Evde çalışırken ergonomiye dikkat! Masada çalışmıyorsanız...

Koronavirüsle mücadelede çocuklar nasıl korunmalı?

Koronavirüsle mücadelede çocuklar nasıl korunmalı?

Uzmanlar açıkladı: İmmün plazma umut ışığı olabilir

Koronavirüs tedavisinde yeni umut: İmmün plazma

'Dezenfeksiyon tünelleri riskli' iddiası! Koronavirüse karşı kullanılıyoruz ama...

Koronavirüse karşı kullanıyoruz ama... Kafa karıştıran iddia!

Hapşırırken kol ile kapatmak koronavirüsün yayılmasını engeller mi?

Koronavirüsün yayılmasını engellemek için dikkat çeken yöntem!

Sosyal izolasyonda uyku düzenine dikkat! Koronavirüse yakalanırsanız...

Sosyal izolasyonda uyku düzenine dikkat!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.