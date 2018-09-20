"Tek maddelik bir yasa ile CHP'nin hisseleri Hazine'ye devredilebilir"

İSTANBUL, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP), Türkiye İş Bankası'ndaki hisselerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı'na devredilmesi gerektiği açıklamasını değerlendiren Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Aslan Delice, "Bu konuyu 2 yıl önce tezimde ele almıştım. Bu hisseler bence Hazine'ye ait. Dolayısıyla çıkarılacak tek maddelik bir yasa ile bu hisselerin Hazine'ye devri gerçekleştirilir ve böylece sorun kökünden çözülür" dedi.

İki yıl önce yazdığı doçentlik tezinde Cumhuriyet Halk Partisi ile Türkiye İş Bankası arasındaki ilişkiye değindiğini söyleyen Delice, "CHP'nin yüzde 28 hisse karşılığında 4 yönetim kurulu üyesini ataması siyasi partiler kanununa aykırıdır. Bu konu sadece 'temettü alınmıyor' şeklinde geçiştirilecek bir konu değil. Çünkü hem kanun hem Amerikan Yüksek Mahkemesi sermaye ve parti ilişkisini yasaklıyor. Amerikan Yüksek Mahkemesi bir kararında diyor ki "Partiler sermaye biriktirmek veya kar etmek için değil düşünce biriktirmek için kurulurlar." Dolayısıyla bu ilişki hem yasal açıdan hem de hukuken kopartılması gereken bir ilişkidir" diye konuştu.