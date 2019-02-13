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"Tek merci büyük Türk milletidir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.02.2019 21:16 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: - "31 Mart'ta kazanan ve kaybedenleri tayin edecek tek merci büyük Türk milletidir. HDP, PKK'yla ortaklığının, hedef birlikteliğinin bedelini diğer zillet ortaklarıyla beraber ağır bir şekilde ve demokratik olarak ödeyecektir" - "31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne yaklaştıkça sis perdesi dağılıyor, taraflar netleşiyor, gizli kapaklı ilişki ağları deşifre oluyor" - "Türkiye'de Kürdistan diye bir yer yoktur. Tarihin hiçbir döneminde de olmamıştır. Hem kazanıp hem kaybettirmek ancak ve ancak akıl tutulması yaşayan, mensubiyet bunalımına kapılan, zilleti baş tacı yapan müflis ve melanet çevrelerin işidir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "31 Mart'ta kazanan ve kaybedenleri tayin edecek tek merci büyük Türk milletidir. HDP, PKK'yla ortaklığının, hedef birlikteliğinin bedelini diğer zillet ortaklarıyla beraber ağır bir şekilde ve demokratik olarak ödeyecektir." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, sosyal paylaşım sitesi twitter hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Çekmeköy Kirazlıdere Mahallesi'nde bulunan Parkverde Sitesi yakınlarında bir askeri helikopterin düşmesi sonucunda şehit olan 4 asker ile İstanbul Kartal'da 8 katlı bir binanın çökmesiyle hayatlarını kaybeden 21 vatandaşa Allah'tan rahmet diledi. Halen tedavisi süren vatandaşlara acil şifa temennisinde bulunan Bahçeli, "Rabbimden milletimizi her türlü kazadan ve beladan muhafaza etmesini yürekten niyaz ediyorum." paylaşımında bulundu.

- "Cumhur İttifakı, hem kazanacak hem Türkiye'ye kazandıracak"

Bahçeli, yerel seçime ilişkin olarak, "31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne yaklaştıkça sis perdesi dağılıyor, taraflar netleşiyor, gizli kapaklı ilişki ağları deşifre oluyor. Saklanan niyetler bir bir açığa ve ortaya çıkıyor. Türk milleti kimin zillet kimin ziynet, kimlerin curcuna kimlerin cumhur olduğunu görüyor. CHP-HDP-İP-ÖDP ittifakı bütün hatlarıyla, bütün muhtevasıyla karşımızdadır. PKK-FETÖ bu ittifakın tam ağırlık merkezindedir. Türk milleti bir yanda Zillet İttifakı'nı görüyor, diğer yanda Cumhur İttifakı'nı izliyor, biliyor, gönülden destekliyor." değerlendirmesini yaptı.

Beka muhalifleriyle beka sevdalılarının billurlaşmış halde olduğunu ifade eden Bahçeli, şunları kaydetti:

"HDP Eş Genel Başkanı'nın 'Kürdistan'da biz kazanacağız, Batı'da AK Parti ve MHP'ye kaybettireceğiz' çürük sözü, skandal bir beyan olmasının yanı sıra ihanet ve işbirlikçiliğin alenileşmesinden başka bir şey değildir.

Türkiye'de Kürdistan diye bir yer yoktur. Tarihin hiçbir döneminde de olmamıştır. Hem kazanıp hem kaybettirmek ancak ve ancak akıl tutulması yaşayan, mensubiyet bunalımına kapılan, zilleti baş tacı yapan müflis ve melanet çevrelerin işidir. HDP, beklendiği ve bilindiği üzere, Türkiye'nin yıkımına asal ve asıl fail olarak girmiştir.

31 Mart'ta kazanan ve kaybedenleri tayin edecek tek merci büyük Türk milletidir. HDP, PKK'yla ortaklığının, hedef birlikteliğinin bedelini diğer zillet ortaklarıyla beraber ağır bir şekilde ve demokratik olarak ödeyecektir.

Cumhur İttifakı, hem kazanacak hem de Türkiye'ye kazandıracaktır."

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Bahçeli MHP Genel Başkanı

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