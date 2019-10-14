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"'Tek millet iki devlet', sadece bir söz değil"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 11:10 | Son Güncelleme

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim: - "Türkiye ve Azerbaycan arasında olan 'tek millet iki devlet', sadece bir söz değildir, her alanda kendini gösterir" - "Türk Konseyi 10 yıldır sadece bir uluslararası örgüt değil, aynı zamanda Türk dünyasını öz coğrafyasından çıkarıp diğer coğrafyalara gücüyle taşımış bir örgüt olmuştur" - "Türk dünyası sadece bu coğrafyada değil, aynı zamanda Avrupa'da da vardır. Türk Konseyi çerçevesindeki iş birliğimiz bu bölgeden Avrupa'ya, Avrupa'dan başka kıtalara geçer"

NAZLI YÜZBAŞIOĞLU - Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki "tek millet iki devlet" söyleminin sözden ibaret olmadığını belirterek, iki ülkenin kurucu üyesi olduğu Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyinin (Türk Konseyi) 10 yıldır sadece bir uluslararası örgüt değil, aynı zamanda Türk dünyasını öz coğrafyasından çıkarıp diğer coğrafyalara gücüyle taşımış bir örgüt olduğunu söyledi.

Büyükelçi İbrahim, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yarın düzenlenecek Türk Konseyi Devlet Başkanları 7. Zirvesi'ni ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zirve vesilesiyle ülkeye yapacağı ziyareti AA muhabirine değerlendirdi.

Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin en yüksek seviyede ilerlediğini belirten Büyükelçi İbrahim, "Cumhurbaşkanlarımız Sayın İlham Aliyev ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan arasında sadece iki devlet arasında en yüksek düzeyde olan ilişkiler değil, aynı zamanda çok sıcak şahsi ilişkiler de vardır. Bu da Türkiye ve Azerbaycan'ın ekonomi, savunma, politika ve tüm sahalarda ilişkilerinin daha da ilerlemesi için bir zemin yaratmaktadır." diye konuştu.

- "Dünyada başka devletler arasında böyle ilişkiler yoktur"

İbrahim, Türk Konseyi'nin bugün dışişleri bakanları, yarın da devlet başkanları arasında düzenlenecek görüşme ve toplantılarında ikili ilişkilerin müzakere edileceğini ve çeşitli anlaşmaların imzalanacağını ifade etti.

İki ülkenin geniş katılımlı büyük heyetlerle toplantılarda hazır bulunacağına dikkati çeken İbrahim, "Türkiye ve Azerbaycan arasında olan 'tek millet iki devlet' sadece bir söz değildir, her alanda kendini gösterir." dedi.

Türkiye'de iki yıldır görev yaptığını dile getiren İbrahim, görev süresinde cumhurbaşkanlarının 9. kez görüşmesine şahit olduğunu vurguladı. İbrahim, "Dünyada başka devletler arasında böyle ilişkiler yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye ve Azerbaycan arasında hiçbir sorun yok. Olamaz da." diyen İbrahim, her alanda güzel ilişkiler olduğunun altını çizdi.

İki ülke ilişkilerinin, mevcut iş birliğinin hangi alanlarda ilerletilebileceğine ilişkin fikir yürütüldüğü bir düzeyde olduğunu vurgulayan İbrahim, ilişkilerin ticaret alanında pekiştirilmesi konusunda iki ülkenin mutabık olduğunu hatırlattı.

Bakü'de görüşmelerde ele alınacak konulara değinen İbrahim, "Uluslararası ilişkilerde, bölgesel konularda Türkiye ve Azerbaycan arasında konuşulabilecek, çözüm aranabilecek konular çoktur. Cumhurbaşkanlarımız bunları müzakere edecektir." diye konuştu.

- "İlk zirveye de Azerbaycan ev sahipliği yapmıştı"

Türk Konseyi'nin 3 Ekim 2009'da Azerbaycan'ın ev sahipliğinde Nahçıvan'da, Türkiye, Kazakistan ve Kırgızistan devlet başkanlarının katıldığı toplantıda imzalanan anlaşmayla kurulduğunu hatırlatan İbrahim, Azerbaycan'ın Konsey'in 7. Zirvesi'ne de ev sahipliği yapacağını kaydetti. Büyükelçi İbrahim, şöyle devam etti:

"Çok önemlidir ki 10. yılında da Türk dünyasının, Azerbaycan'ın merkezi olan Bakü'de bu zirve gerçekleşiyor. Coğrafi olarak bakarsanız, hem Türk Konseyi hem de Türk dünyasının merkezi Azerbaycan'dır. Türkiye'nin ve Hazar'ın öteki tarafını birleştiren bir nokta. Bu bakımdan da bunun çok remzi bir manası vardır."

Azerbaycan'ın her zaman Türk dünyasında birlikten yana olduğunu ve Türk Konseyi'nin kuruluşunda da Türkiye ile birlikte önemli rol oynadığını belirten İbrahim, zirvenin 10. yılının da Azerbaycan'da düzenlenmesinin sembolik anlam taşıdığını söyledi.

- "Türk dünyası sadece bu coğrafyada değil, Avrupa'da da var"

Özbekistan'ın Türk Konseyi'ne üye olmasının ve Konsey'in Avrupa ofisinin Macaristan'da açılmasının önemini de işaret eden İbrahim, "Bu da gösteriyor ki Türk dünyası sadece bu coğrafyada değil, aynı zamanda Avrupa'da da vardır. Türk Konseyi çerçevesindeki iş birliğimiz bu bölgeden Avrupa'ya, Avrupa'dan başka kıtalara geçer." diye konuştu.

Türk dünyasının farklı coğrafyalarda iktisadi ve ticari iş birlikleri olduğunu söyleyen İbrahim, "Bu da gösteriyor ki, Türk Konseyi 10 yıldır sadece bir uluslararası örgüt değil, aynı zamanda Türk dünyasını öz coğrafyasından çıkarıp diğer coğrafyalara gücüyle taşımış bir örgüt olmuştur." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi İbrahim, zirveden çıkması öngörülen mesaja ilişkin ise "En güçlü mesaj her zaman olduğu gibi şöyle olacaktır: 'Türk dünyası vardır, olmuştur ve olacaktır.'" değerlendirmesinde bulundu.

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