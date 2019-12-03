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Tek millet, üç devlet tarım bakanları Bakü’de bir araya geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.12.2019 22:12 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Azerbaycan Cumhuriyeti Tarım Bakanı İnam Kerimov ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ile bir araya geldi.Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Tarım Bakanları 6.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Azerbaycan Cumhuriyeti Tarım Bakanı İnam Kerimov ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ile bir araya geldi.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Tarım Bakanları 6. Toplantısı için Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral’ın ev sahipliğinde Azerbaycan Cumhuriyeti Tarım Bakanı İnam Kerimov ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ile bir araya geldi.

Türkiye Bakü Büyükelçiliğinde bir araya gelen bakanlar, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Tarım Bakanları 6. Toplantısı öncesinde Teşkilat üyesi ülkelerin tarım politikalarına ilişkin görüş alış verişinde bulunuldu.

Görüşmede, Kars milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç, İstanbul milletvekili ve Türkiye Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım da bulundu.

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