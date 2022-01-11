Tek mobilyayla yeni oturma grubu hissi yaratmak isteyenlere berjer ve puf önerileri

Ev dekorasyonunda küçük değişiklikler ve yenilikler yapmak büyük fark yaratır. Siz de sürekli aynı mobilyaları kullanmaktan sıkıldıysanız sadece berjer ve puf ile yeni alınmış oturma grubu hissi yaratabilirsiniz. Böylece hem düşük bütçe ile evinizin havasını değiştirebilir hem kullanışlı ve şık köşeler oluşturabilirsiniz. Peki, hangi ürün evinize yakışır? Eğer karar vermekte zorlanıyorsanız evinizde fark yaratacak en iyi ürünleri listelediğimiz yazımızı inceleyebilir, evinize yakışacak ürünleri tek tıkla satın alabilirsiniz.

1. Minimalist tasarımı tercih edenlere: Evodeko Berjer

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Gürgen ağacından üretilen Evodeko Berjer, şık ve minimalist tasarımı ile ön plana çıkar. Oturma odası, okuma köşesi ya da bebek odasında kullanılabilen berjer, küçük alanlar için oldukça ideal bir ürün. Dekoratif tasarımıyla diğer mobilyalarınızla uyum sağlayan berjer, yumuşak dokusu ve orta sertlikteki minderi ile günün yorgunluğunu atmanıza yardım eder. Teddy kumaşı sayesinde leke tutmaz. Sadece nemli bez ile kolayca temizlenir.

Doğal ve sade tasarımıyla evinize çok yakışacak olan Evodeko Berjer hakkında bilgi almak ve sepete eklemek için buraya tıklayın.

2. Rengi ile büyüleyen: Relaxdays Puf

Relaxdays Puf, koyu kırmızı rengi ile tüm gözleri üzerine toplar. Fonksiyonel tasarımı ile fark yaratan ürün hem puf hem saklama alanı olarak kullanılır. Suni deriden üretilen dış yüzeyi dayanıklı yapısı sayesinde uzun süre kullanılır. Yumuşak üst kısım ise hem oturma alanı hem sehpa olarak kullanılabilir. Bulunduğu ortama şıklık katan berjer, 40 litre iç haznesi ile kitap, oyuncak ve giysi gibi küçük eşyalar için ekstra alan sağlar. 300 kg taşıma kapasitesi olan puf, kullanılmadığı zamanlarda katlanarak saklanabilir.

Dikdörtgen şekli ile evinizin havasını değiştirecek olan Relaxdays Puf'u deataylı incelemek için buraya tıklayın.

3. Retro stili evine taşımak isteyenlere: Berrak Mobilya Berjer

Retro tarzı evinize taşımak isterseniz Berrak Mobilya Berjer'i mutlaka incelemelisiniz. Hemen her oturma grubuna kolayca uyum sağlayan berjer, kapitone detayları ile odanızın havasını değiştirir. 35 HR olan süngeri, yumuşak yapısı ile konforlu kullanım sunar. Yüksek ayakları sayesinde temizliği kolaylaştırır. Sıvı itici özelliğe sahip olan nubuk kumaşı kir tutmaz ve ıslak bezle kolayca temizlenir. El işçiliği ile üretilen berjerin evinize çok yakışacağından hiç şüphemiz yok.

Antrasit rengi ile evinize şıklık katacak olan Berrak Mobilya Berjer için sizi böyle alalım.

4. Renklerin enerjisini kullanmak isteyenlere: Evodeko Zikzak Desenli Berjer Koltuk

Canlandırıcı etkisi olan hardal renginin enerjisinden faydalanmak isterseniz estetik tasarımı ile göz dolduran Evodeko Zikzak Desenli Berjer Koltuk'u mutlaka incelemelisiniz. Gürgen ağacı iskeleti, uzun ömürlü döşemesi ve dayanıklı ayaklarıyla öne çıkan berjer, minimalist tasarımı sayesinde küçük alanlarda bile rahatlıkla tercih edilebilir. Yeni nesil ve dokuma olan kumaşı leke tutmaz, silinerek kolayca temizlenir. Hemen her dekorasyona uyun sağlayan berjer, evininde yenilik arayanlar için ideal bir seçenek olabilir.

Dinamik ve etnik desenleriyle evinizde fark yaratacak olan Evodeko Zikzak Desenli Berjer Koltuk'u satın almak isterseniz böyle buyurun.

5. Kullanışlı ve şık bir ürün isteyenlere: Orange Venue Dijital Sanat Puf

73 cm çapı ve 36 cm yüksekliği ile her odada kullanılabilen Orange Venue Dijital Sanat Puf, hafif ve dayanıklı tasarımı sayesinde kolay taşınır. Hafızalı parçalanmış süngeri, konforlu bir kullanım sunar. %100 polyester olan kılıfı makinede yıkanabilir. Süngerinde oluşan lekeler ise silinerek kolayca temizlenir. Üstelik ürün için kullanılan boyalar OEKOTEX Standart 100 sertifikasına sahip. Kaliteli baskısı sayesinde solma yapmayan pufun 6 farklı renk seçeneği mevcut.

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6. Deriden vazgeçemeyenlere: 3A Mobilya Kahve Berjer

Derinin asil, şık ve zengin duruşunu seviyor, evinize de taşımak istiyorsanız 3A Mobilya Kahve Berjer tam size göre! Suni deri ile üretilen berjer, kapitone desenleri, kolçaklarındaki zımba detayları ve taba rengi ile göz alıcı. Klasik stili ile evinize hoş bir hava katacak olan berjer, fırınlanmış kayın kereste gövdesi sayesinde oldukça dayanıklı. Yumuşak ve konforlu olan oturma minderi ise günün yorgunluğunu atmak için ideal.

Eskitme tasarımı ile göz dolduran 3A Mobilya Kahve Berjer'i incelemek ve satın almak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

7. Estetik ve kullanışlı: Siyah Çapraz Ayaklı Kahve Puf

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Fonksiyonel bir ürünle evinizde yeni mobilya hissi uyandırmaya ne dersiniz? Siyah Çapraz Ayaklı Kahve Puf, yan sehpa olarak da kullanılır. Profil metal olan ayakları, ürünün dayanıklı olmasını sağlar. Montaj gerektirmeyen tasarımı sayesinde rahat kullanılır. Babyface kumaşı ise silinerek kolayca temizlenir. Evinizin her alanında kullanabileceğiniz bu işlev puf, kaliteli malzemesi sayesinde uzun yıllar size eşlik eder.

Dikdörtgen tasarımı ve uyumlu rengi ile oturma grubunuzu yeni alınmış gibi gösterecek olan Siyah Çapraz Ayaklı Kahve Puf'u buradan inceleyip satın alabilirsiniz.

8. Renkli kişiliğinizi yansıtın: Piaevi Lina Patchwork Tekli Koltuk

Patchwork tasarımdan hoşlanıyorsanız tek bir ürünle evinize renk katabilirsiniz. Piaevi Lina Patchwork Tekli Koltuk, modern ve konforlu tasarımıyla evinize hareket katabilir. İthal hijyenik kumaşı leke tutmaz ve kolay temizlenir. Yüksek ahşap ayakları sayesinde temizliği kolaylaştırır. Birinci sınıf gürgen ağacı ile üretilen berjer, dayanıklı olduğu için uzun süre sorunsuz kullanılır. Rengarenk tasarımı ile estetik köşeler yaratabileceğiniz berjeri evin her odasında rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Minimalist tasarımı ile küçük alanları fonksiyonel hale getiren Piaevi Lina Patchwork Tekli Koltuk'u sepete eklemek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

9. Kaliteden ödün vermeyenlere: Albatros Puf

Şık tasarımı ile evinize renk katacak olan Albatros Puf, blok soft olan rahat süngeri ile konforlu bir deneyim sunar. Çok amaçlı kullanılabilen ürün, evin her köşesine uyum sağlar. Kaliteli olan kumaşı, silinerek kolayca temizlenir. Demonte olabilen ürünün ayakları kolay takılıp çıkarılır. Üstelik gürgen ağacından yapıldığı için soyulma yapmaz. 7 farklı renk seçeneği arasından evinize en uygun pufu seçerek oturma grubunuzu tamamlayabilir, dekorasyonunuzun şıklığını arttırabilirsiniz.

Kaliteli yapısı ile uzun süre rahatlıkla kullanabileceğiniz Albatros Puf'u incelemek ve satın almak için buraya tıklamanız yeterli!

10. Modern tasarımı tercih edenlere: Eriza Roserio Berjer

Evinde modern çizgileri görmeyi sevenler için Eriza Roserio Berjer iyi bir tercih olabilir. Esetik bir duruş sergileyen berjer, 360° dönen ayak tasarımı ile öne çıkar. Gri rengi ile birçok dekorasyon stiline uyum sağlayan ürün, oturma grubunuzu tamamlayarak yeni alınmış hissi yaratır. Babyface yumuşak dokulu kadife kumaşı leke tutmaz. Deterjanlı su ile silinerek kolayca temizlenir. Oturma minderinin fermuarlı kılıfı ise makinede yıkanabilir.

Evinizde modern ve şık bir köşe yaratacak olan Eriza Roserio Berjer'i incelemek ve satın almak için sizi böyle alalım.

