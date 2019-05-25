Tek odalı evdeki 3 çocuk okula gidemiyor

Ramazan TUNCER-Kadir ÇELİK/NURDAĞI(Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, 3 çocuklu Mustafa (42) ve Ayten Özbek(42) çifti, bir arsa üzerine briketten yapılan ve üzeri çadır bezi ile kapatılan tek odalı evde yaşamaya çalışıyor. Kanser hastası eşi çalışamadığı için çocuklarının okullarını bırakmak zorunda kaldığını anlatan anne Ayten Özbek, hayırseverlerden yardım beklediklerini söyledi.

İlçe merkezine uzak bir noktada babadan kalma arsaya briketten tek oda yaptırıp, üzerini çadır bezi ile kapatan 5 kişilik Özbek Ailesi, yaşamlarını burada sürdürüyor. 2 yıl önce mide kanseri teşhisi konulan baba Mustafa Özbek, hastalığı nedeni ile çalışamıyor. Kaymakamlığın verdiği yardımlarla hayata tutunmaya çalışan ailenin lise 2'nci sınıfa giden Esra ile lise 1'inci sınıfa giden kızları Selma ve ortaokul 3’üncü sınıf öğrencisi olan oğlu Muhammed Özbek, 1 ay önce maddi imkansızlıklar nedeni ile okullarını bırakmak zorunda kaldı. Ailenin durumundan haberdar olan bir grup hayırsever ise sosyal medya üzerinden ve açılan banka hesaplarıyla yardım kampanyası başlattı.