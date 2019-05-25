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Tek odalı evdeki 3 çocuk okula gidemiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 16:37 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, 3 çocuklu Mustafa (42) ve Ayten Özbek(42) çifti, bir arsa üzerine briketten yapılan ve üzeri çadır bezi ile kapatılan tek odalı evde yaşamaya çalışıyor.

Ramazan TUNCER-Kadir ÇELİK/NURDAĞI(Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, 3 çocuklu Mustafa (42) ve Ayten Özbek(42) çifti, bir arsa üzerine briketten yapılan ve üzeri çadır bezi ile kapatılan tek odalı evde yaşamaya çalışıyor. Kanser hastası eşi çalışamadığı için çocuklarının okullarını bırakmak zorunda kaldığını anlatan anne Ayten Özbek, hayırseverlerden yardım beklediklerini söyledi.

İlçe merkezine uzak bir noktada babadan kalma arsaya briketten tek oda yaptırıp, üzerini çadır bezi ile kapatan 5 kişilik Özbek Ailesi, yaşamlarını burada sürdürüyor. 2 yıl önce mide kanseri teşhisi konulan baba Mustafa Özbek, hastalığı nedeni ile çalışamıyor. Kaymakamlığın verdiği yardımlarla hayata tutunmaya çalışan ailenin lise 2'nci sınıfa giden Esra ile lise 1'inci sınıfa giden kızları Selma ve ortaokul 3’üncü sınıf öğrencisi olan oğlu Muhammed Özbek, 1 ay önce maddi imkansızlıklar nedeni ile okullarını bırakmak zorunda kaldı. Ailenin durumundan haberdar olan bir grup hayırsever ise sosyal medya üzerinden ve açılan banka hesaplarıyla yardım kampanyası başlattı.

Eşinin çalışamaması nedeniyle zor günler geçirdiklerini ve çocuklarının okula gidememesine üzüldüğünü söyleyen anne Ayten Özbek, "Maddi durumumuz iyi olmadığı için üç çocuğum okulu bırakmak zorunda kaldı. Burası ilçe merkezine oldukça uzak. Banyo, tuvaletin olmadığı çadır yaşamına katlanamayan kızlarımı Gaziantep'teki ailemin yanına göndermek zorunda kaldım. Hasta olan eşime bakmak zorundayım. Maddi durumumuz iyi değil. Bu nedenle kızlarım ve oğlum okula gidemiyor. Onlar okula gidemediği için çok üzülüyorum. Kaymakamımız bize yardım yapıyor, Allah kendilerinden razı olsun. Çocuklarımın tekrardan okula gitmesi ve bizlerin insanca yaşaması için hayırseverlerden uzanacak yardım elini bekliyoruz” dedi.

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