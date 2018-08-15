ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Ülke olarak güçlü ekonomiye ve yönetime sahibiz. Artık karşılarında diz çöktürecekleri, planlarla yön verecekleri bir ülke yok. Tek ölçü dolar değil." dedi.

Turan, AK Parti Çan İlçe Başkanlığında partililerle bir araya gelerek, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Ülke olarak güçlü ekonomiye ve yönetime sahibiz. Artık karşılarında diz çöktürecekleri, planlarla yön verecekleri bir ülke yok. Tek ölçü dolar değil." diyen Turan, ABD'nin Türkiye'den çok daha fazla borcu olduğuna işaret etti.

Turan, borçlanmanın küresel ekonominin unsurlarından biri olduğunu vurgulayarak, "Dünya üzerinde tek borçlu Türkiye'ymiş gibi hareket edenlerin herhalde dünyadan haberleri yok. Küresel kamu borç stokları toplam küresel gelirin yüzde 80'lerine tekabül ediyor. Yani borçlanmak şu an küresel ekonominin en önde gelen unsurlarından bir tanesi. Bugün ABD'de kamu borç stoku yaklaşık 2018 yılı sonu itibariyle yaklaşık 22 trilyon dolar seviyelerinde seyrediyor. ABD'de kamu borç stokunun GSYH'ya oranı yüzde 108'lerde. Türkiye'nin kamu borç stokunun GSYH oranı 2017 sonu itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerimize göre yüzde 28,2'dir. Türkiye'nin bu oranlamada birçok AB üyesi ülkelerinden dahi iyi durumda olduğu görülecektir." diye konuştu.