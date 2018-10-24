Tek operasyonla hem kanserli dokudan hem fıtıktan kurtuldu

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - İzmir'de kapalı yöntemle yapılan ve 2 saat süren ameliyatla, prostat kanseri ve kasık fıtığı bulunan hasta iki rahatsızlığından da kurtuldu.

Buca'da yaşayan 63 yaşındaki emekli 2 çocuk babası Levent Antdiç'in 30 yıl önce vücudunun iki tarafında oluşan kasık fıtığı açık ameliyat yöntemiyle alındı.

Ağrıları tekrar nükseden Antdiç'in İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tetkiklerinde kasık fıtığı ile birlikte prostat kanseri tespit edildi.

Tedavisi için ameliyat gereken ve bunun için kapalı yöntemi tercih eden Antdiç, hastanenin Üroloji Kliniği İdari Sorumlusu Doç. Dr. Yiğit Akın ile tanıştı.

Meksika'da görev yapan doktor arkadaşıyla laparoskopik yöntem üzerinde çalışan Akın, hastasını başarılı bir şekilde ameliyat ederek hem kanserli tümörü aldı hem de kasık fıtığını onardı.

- 2 saatte kanserden ve fıtıktan kurtuldu

Doç. Dr. Akın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurt dışında eğitim aldığı sırada Meksika'da görev yapan bir doktor arkadaşıyla robotik ve laparoskopik ameliyatların videolarını izleyerek bu teknik üzerinde çalışma yapmaya başladıklarını anlattı.