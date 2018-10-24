Tek operasyonla hem kanserli dokudan hem fıtıktan kurtuldu

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - İzmir'de kapalı yöntemle yapılan ve 2 saat süren ameliyatla, prostat kanseri ve kasık fıtığı bulunan hasta iki rahatsızlığından da kurtuldu.
Buca'da yaşayan 63 yaşındaki emekli 2 çocuk babası Levent Antdiç'in 30 yıl önce vücudunun iki tarafında oluşan kasık fıtığı açık ameliyat yöntemiyle alındı.
Ağrıları tekrar nükseden Antdiç'in İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tetkiklerinde kasık fıtığı ile birlikte prostat kanseri tespit edildi.
Tedavisi için ameliyat gereken ve bunun için kapalı yöntemi tercih eden Antdiç, hastanenin Üroloji Kliniği İdari Sorumlusu Doç. Dr. Yiğit Akın ile tanıştı.
Meksika'da görev yapan doktor arkadaşıyla laparoskopik yöntem üzerinde çalışan Akın, hastasını başarılı bir şekilde ameliyat ederek hem kanserli tümörü aldı hem de kasık fıtığını onardı.
- 2 saatte kanserden ve fıtıktan kurtuldu
Doç. Dr. Akın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurt dışında eğitim aldığı sırada Meksika'da görev yapan bir doktor arkadaşıyla robotik ve laparoskopik ameliyatların videolarını izleyerek bu teknik üzerinde çalışma yapmaya başladıklarını anlattı.
Prostat kanseri ameliyatlarının genellikle açık ameliyatla gerçekleştirildiği bilgisini veren Akın, şöyle konuştu:
"Karın içerisine girmeden öncelikle göbek altından bir kesi yapıyoruz. Oradan optiğimizi koyuyoruz. Daha sonra sağ ve sol tarafa birer tane çalışma deliği açıyoruz. Hastamıza bu işlemi çapı 12 milimetre olan 3 delik açarak gerçekleştirdik. Kanserli dokuyu aldık, sonra da kasık fıtığını onardık. Ameliyat 135 dakika sürdü.
Bu yöntem ile ameliyat prostat kanserine müdahale eden Meksika'da bir sağlık kuruluşu var. Türkiye'de ise ilk kez biz gerçekleştirdik. Sonuçtan hem biz hem de hastamız çok memnun. Artık bu yöntemi diğer hastalarımızın tedavisinde de kullanacağız."
Levent Antdiç ise prostat kanseri teşhisi konulduğu gün çok üzüldüğünü, gittiği tüm doktorların mutlaka açık ameliyat olması gerektiğini söylediğini ifade etti.
Akın'ın uyguladığı kapalı yöntem sayesinde prostat kanseri ameliyatı olduğunu dile getiren Antdiç, "Doktoruma çok güvendim, bana ameliyatla ilgili her şeyi anlattı. Sağlığım oldukça iyi." dedi.
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