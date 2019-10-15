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Tek parmağıyla 3 kitap yazdı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2019 13:09 | Son Güncelleme

KAYSERİ Kitap Fuarı'nda en büyük ilgiyi, tek parmağıyla 3 kitap yazan, kas hastalığına bağlı bedensel ve konuşma engeli bulunan Erdinç Yılmaz (24) gördü.

Tek parmağıyla 3 kitap yazdı

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Kitap Fuarı'nda en büyük ilgiyi, tek parmağıyla 3 kitap yazan, kas hastalığına bağlı bedensel ve konuşma engeli bulunan Erdinç Yılmaz (24) gördü. Babası ile fuara katılan Erdinç Yılmaz, yazdığı 3 kitabın tanıtımını yaptı.
Ordu'da yaşayan Latif-Hacer Yılmaz çiftinin 3 çocuğundan biri olan Erdinç Yılmaz, kas hastalığı nedeniyle tekerlekli sandalyeye bağlı olarak yaşamını sürdürüyor. Bedensel ve konuşma engeli bulunan Yılmaz, ailesinin desteği ile ilk ve ortaokulu tamamlarken, hastalığı nedeniyle liseyi yarıda bıraktı. Okulu bırakmanın üzüntüsü ile iç dünyasına kapanan Yılmaz, kitap okuyarak ve ailesinin verdiği destek ile sosyal hayata yeniden uyum sağlardı. Çok sayıda kitap okuyan Erdinç Yılmaz, 2 yıl önce hayat hikayesini anlatan ilk kitabını yazdı. Hastalığı nedeniyle sadece sağ el orta parmağını kullanabilen Yılmaz, dizüstü bilgisayar ile yazdığı 'Azmin Zaferi' adlı kitabında kendisini anlattı. Yılmaz, daha sonra 'Gün Batımı' ve 'Aşk Ölüm' isimli iki kitap daha yazdı.
FUAR FUAR GEZİYOR
Tek parmağına üç kitap birden sığdıran Yılmaz, emekli babası Latif Yılmaz ile kitap fuarlarını tek tek geziyor. Bu kapsamda Kayseri'ye gelen Yılmaz, Kayseri Kitap Fuarı'nda büyük ilgi gördü. Yılmaz, kitapseverler ile bir araya gelerek, kitaplarının tanıtımını gerçekleştirdi. Baba Latif Yılmaz, oğlu ile gurur duyduğunu belirterek, "Erdinç, spastik engelli, çaresi olmayan bir hastalık. Lise 1'inci sınıftan sonra okulu bıraktı. Tavsiye üzerine kitap okumaya başladı. Bir süre sonra ise kitap yazmaya heveslendi, özgüven geldi. 5 yılda binin üzerinde kitap okudu. Çok şükür başardı. Bu fuarda da aldığı kitaplar var. Biz oğlumuzla gurur duyuyoruz. Allah herkese böyle zeki ve kalbi güzel evlat nasip etsin. İnşallah ileride daha iyi olacak" dedi.
Yurdun farklı noktalarında fuarlara katıldıklarını da belirten Yılmaz, Ordu ve Samsun’un ardından Kayseri'ye geldiklerini kaydetti. Baba Yılmaz, "Ben de Erdinç sayesinde kitap okumaya başladım. Erdinç bize çok fazla şeyi aşmamızda yardımcı oldu. Okuyan insan daha açık, daha bilinçli oluyor. Dünyaya bakışı değişiyor. Erdinç örnek olsun herkese" diye konuştu.
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Tek parmağıyla 3 kitap yazdıTek parmağıyla 3 kitap yazdıTek parmağıyla 3 kitap yazdıTek parmağıyla 3 kitap yazdı

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