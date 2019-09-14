HABER

Tek parmağıyla yazdığı üçüncü kitabını imzaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 16:07 | Son Güncelleme

Ordu'da bedensel ve konuşma engelli Erdinç Yılmaz, tek parmağıyla yazdığı "Aşk ve Ölüm" adlı kitabının imza gününde okuyucularıyla buluştu

Ordu'da kas hastalığına bağlı bedensel ve konuşma engeli bulunan Erdinç Yılmaz, tek parmağıyla yazdığı üçüncü kitabı için imza günü düzenledi.

Altınordu ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki Yılmaz, tek parmağıyla dizüstü bilgisayarında "Azmin Zaferi" ve Gün Batımı" adlı kitapları yazdı.

Olumlu eleştirilerin ardından yeni kitabı için kolları sıvayan Yılmaz'ın kaleme aldığı "Aşk ve Ölüm" adını verdiği üçüncü kitabında ayrılıklar, kavuşmalar ve ölümün de yer aldığı bir aşk hikayesi konu ediliyor.

Yılmaz, kısa süre önce yayımlanan kitabı için kentteki bir alışveriş merkezinde imza günü düzenledi.

Etkinliğe ilgi gösteren okuyucular, Erdinç'i tebrik etti.

Baba Latif Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğluyla gurur duyduklarını, kendileri için heyecanlı bir gün olduğunu söyledi.

Engelli bireylerin ailelerine tavsiyelerde bulunan Yılmaz, "Her engelli ailesine tavsiyem, çocuklarınızın tüm etkinliklere katılmasını sağlayın. Böylelikle başaramayacağı hiçbir şey olmuyor. Ayrıca kitap okumanın da büyük önemi var." dedi.

Yılmaz, oğlunun son 5 yılda binin üzerinde kitap okuduğuna işaret ederek, "Bunun hem yaşantısına hem de kitap yazmasına etkisi çok. Biz oğlumuzla her zaman gurur duyuyoruz. Herkesin de kitaplara ilgi göstermesini istiyoruz. Kitap okuyan insanların dünyaya bakış açısı daha da değişiyor. Bunun örneği de Erdinç. İmza gününe de ilgi gösteren herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Anne Hacer Yılmaz da kitap okudukça yazmaya karar veren oğlunun diğer engellilere de örnek olmaya çalıştığını belirtti.

Ailelerin, engelli çocuklarının önünü açmasını isteyen Yılmaz, toplumla iç içe olan engellilerin başarı gösterdiğini dile getirdi.

PARTNER Kredi kartını çaldığı anne-babasını öldürtmek için kiralık katil tutmuş! Kredi kartını çaldığı anne-babasını öldürtmek için kiralık katil tutmuş!
/ek fotoğraflar/ SU-35 uçağı İstanbul'da/ek fotoğraflar/ SU-35 uçağı İstanbul'da
Şırnak'ta 'Teröre lanet, kardeşliğe davet' yürüyüşüŞırnak'ta 'Teröre lanet, kardeşliğe davet' yürüyüşü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erdinç Yılmaz imza günü kitap ordu

En Çok Okunan Haberler

Oyuncu Şevket Çoruh'a bıçaklı saldırı

Oyuncu Şevket Çoruh'a bıçaklı saldırı

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

''Falcao ikinci Diagne olur''

''Falcao ikinci Diagne olur''

Devlet Bahçeli'den Bülent Arınç'a tepki: Ne yapsa boş!

Devlet Bahçeli'den Bülent Arınç'a tepki: Ne yapsa boş!

80 yaşındaki kadına tecavüz etmeye çalışmıştı! Yeni gelişme

80 yaşındaki kadına tecavüz etmeye çalışmıştı! Yeni gelişme

İntihar eden kadının eşi konuştu

İntihar eden kadının eşi konuştu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Genelkurmay Başkanı Güler, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Türkiye ve ABD'den önemli görüşme!

Şanlıurfa'da binlerce kişi terörü lanetledi

Şanlıurfa'da teröre lanet yürüyüşü

Öğrencilerin gözü önünde bir anda yere yığıldı!

Öğrencilerin gözü önünde bir anda yere yığıldı!

Mardin’deki çatışmada yaralanan korucu şehit oldu

Babasıyla aynı gün, aynı yaşta şehit düştü

80 yaşındaki kadına tecavüz etmeye çalışmıştı! Yeni gelişme

80 yaşındaki kadına tecavüz etmeye çalışmıştı! Yeni gelişme

Şişli'de iş merkezinde korkutan yangın

İstanbul'un göbeğinde korkutan yangın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.