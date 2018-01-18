MAGAZİN

Tek paylaşımdan 260 bin TL kazanıyor!

MAGAZİN HABERLERİ | 18.01.2018 14:11 | Son Güncelleme 5 saat önce

29 yaşındaki Vicrotia's Secret Modeli Candice Swanepoel, Instagram'a koyduğu fotoğraf başına 260 bin lira kazanıyor.

The Sun'ın haberine göre; 29 yaşındaki Victoria's Secret meleği Candice Swanepoel'un Instagram'da yaptığı paylaşım başına 70 bin dolar (260 bin TL) kazandığı ortaya çıktı.

Candice Swanepoel

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DÜNYANIN EN ÇOK KAZANAN 8. MODELİYDİ

DÜNYANIN EN ÇOK KAZANAN 8. MODELİYDİ
Araştırma şirketi Bluebella ünlü modelin 11.8 milyon Instagram takipçisi üzerinden kazancını ortaya koydu.
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15 ay önce ilk çocuğunu doğuran ünlü model geçen ay yaptığı açıklamada tekrar hamile olduğunu açıklamıştı.

15 ay önce ilk çocuğunu doğuran ünlü model geçen ay yaptığı açıklamada tekrar hamile olduğunu açıklamıştı.
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Forbes dergisine göre 7 milyon dolarlık geliriyle Swanepoel 2016 yılında dünyanın en çok kazanan 8. modeliydi.

Forbes dergisine göre 7 milyon dolarlık geliriyle Swanepoel 2016 yılında dünyanın en çok kazanan 8. modeliydi.
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Anahtar Kelimeler:
Vicrotia's Secret Modeli candice swanepoel

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