Tek paylaşımdan 260 bin TL kazanıyor!
29 yaşındaki Vicrotia's Secret Modeli Candice Swanepoel, Instagram'a koyduğu fotoğraf başına 260 bin lira kazanıyor.
The Sun'ın haberine göre; 29 yaşındaki Victoria's Secret meleği Candice Swanepoel'un Instagram'da yaptığı paylaşım başına 70 bin dolar (260 bin TL) kazandığı ortaya çıktı.
Candice Swanepoel
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DÜNYANIN EN ÇOK KAZANAN 8. MODELİYDİ
Araştırma şirketi Bluebella ünlü modelin 11.8 milyon Instagram takipçisi üzerinden kazancını ortaya koydu.
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15 ay önce ilk çocuğunu doğuran ünlü model geçen ay yaptığı açıklamada tekrar hamile olduğunu açıklamıştı.
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Forbes dergisine göre 7 milyon dolarlık geliriyle Swanepoel 2016 yılında dünyanın en çok kazanan 8. modeliydi.