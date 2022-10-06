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Tek pişmanlığı buymuş: "Tabancayla öldürülmeliydi" Mahkeme salonu buz kesti! Kuzen cinayetinin sebebini böyle anlattı "Allah'a küfretti"

06.10.2022 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’da meydana gelen kuzen cinayetinde davanın ilk celsesi görüldü. Kuzeni Şükrü Kerekli’yi öldürüp yol kenarına bırakan tutuklu sanık Özgür Taylan Doğan’ın yargılandığı davada mahkeme salonu buz kesti. Doğan, Kerekli’yi 3 bıçak darbesiyle öldürdüğünü söylerken “Tabanca ile öldürmediğim için pişmanım” dedi. Öte yandan Doğan, aralarında hiçbir sorun olmadığını belirttiği kuzenini “Allah’a küfrettiği” gerekçesiyle öldürdüğünü anlattı.

Tek pişmanlığı buymuş: "Tabancayla öldürülmeliydi" Mahkeme salonu buz kesti! Kuzen cinayetinin sebebini böyle anlattı "Allah'a küfretti"

22 Mart'ta, Altındağ ilçesi Ulucanlar Caddesi'nde Şükrü Kerekli, yol kenarında bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmuştu. Kan donduran cinayeti kuzeni Özgür Taylan Doğan'ın işlediği tespit edilirken Doğan, Afyonkarahisar'da polis tarafından yakalanmıştı. Doğan, emniyetteki ifadesinde cinayeti itiraf etmiş ve sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. Soruşturma sonunda Savcılık, Doğan hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' ve 'yağma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açtı. Davanın ilk celsesinde Doğan'ın söyledikleri sonrası mahkeme salonu adeta buz kesti. İşte detaylar...

"BİRLİKTE BÜYÜDÜK, ARAMIZDA SORUN YOKTU"

Ankara 37'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk celsesine tutuklu sanık Özgür Taylan Doğan ile öldürdüğü kuzeninin yakınları ve taraf avukatları katıldı. Savunma yapan Doğan, olayda hiç kimsenin başka neden aramasına gerek olmadığını söyleyerek, "Birlikte büyüdük. Aramızda hiçbir sorun yoktu. Olay günü annesinin evinde birlikte otururken, Allah'a küfretti. Ben etmemesini söylememe rağmen buna devam etti. Sonra beni kaldığım otele bırakmasını istedim. Yolda giderken üzerimdeki bıçakla öldürdüm" dedi.

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"TABANCAYLA ÖLDÜRMEDİĞİM İÇİN PİŞMANIM"

Yakınlarının iddia ettiği gibi ortada ne alacak verecek sorunu ne de namus meselesi olduğunu belirten Doğan, "Her şeyi açık yüreklilikle söylüyorum. Küfrettiği için öldürdüm. Tasarlama kesinlikle yok. Pişman değilim ancak tek pişmanlığım, bıçakla değil tabanca ile öldürülmeyi hak ediyordu. Tabanca ile öldürmediğim için pişmanım" diye konuştu.

"TESLİM OLACAKTIM, GİDERKEN YAKALANDIM"

Öldürdükten sonra parasını ve cep telefonunu almadığını, sadece aracı aldığını, telefonunun da arabada olduğunu söyleyen sanık Doğan, arabayı neden aldığı yönündeki soruya da "Olaydan sonra Antalya'ya gitmeye karar verdim. Burada bir sigara içip teslim olacaktım. Giderken yakalandım" diye yanıt verdi.

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"PSİKOLOJİK SORUNUM YOK, İSTERSENİZ HASTANEYE SEVK EDEBİLİRSİNİZ"

Savunması sırasında mahkeme başkanı, sanığa, "Daha önce psikolojik tedavi gördün mü? Bununla ilgili herhangi bir ilaç kullanıyor musun ya da şu anda psikolojik bir sorunun olduğunu düşünüyor musun?" sorularını yöneltti. Sanık Doğan da "Hayır, kesinlikle psikolojik sorunum yok. Gayet iyiyim. İsterseniz hastaneye sevk edebilirsiniz" yanıtını verdi.

ÖLDÜRÜLEN KEREKLİ'NİN ANNESİ: OĞLUM ZOR DURUMDA KALDIĞI HER ZAMAN DOĞAN'A YARDIM ETTİ

Şükrü Kerekli'nin annesi ise sanığın yeğeni olduğunu, eşinden ayrıldıktan sonra maddi sorunlar yaşadığını ve oğlunun, zor durumda kaldığı her zaman Doğan'a yardım ettiğini belirterek, "Oğlumu neden öldürdü, bilmiyorum. Cinayetten önce evime geldi; parası yoktur, diye para verdim. Şikayetçiyim, en ağır cezayı alsın" dedi.

Mahkeme heyeti, taraf beyanlarının ardından bazı tanıkları da dinleyerek, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. (DHA)

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cinayet Ankara kuzen
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