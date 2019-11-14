Tek plakayı iki minibüste kullanan kişiye 8 bin 960 lira ceza yazıldı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde tek plakayı iki minibüste kullanıp servis taşımacılığı yaptığı ileri sürülen kişiye "Resmi belgede sahtecilik" suçundan 8 bin 960 lira para cezası uygulandı.

"Sök tak" sistemiyle tek plakayı iki minibüste kullanıp, personel taşımacılığı yapıldığı ihbarı üzerine Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Tek plakayı iki minibüste kullandığı tespit edilen Y.G'ye "resmi belgede sahtecilik" suçundan 8 bin 960 lira para cezası uygulandı.



