Tek şarjla 1000 km yol gitti! Kat edilen en uzun mesafelerden biri

Mercedes-Benz, elektrikli konsept otomobili Vision EQXX'i geçtiğimiz aylarda tanıtmıştı. Otomobilin şimdi uzun menzil testi için Avrupa yollarına çıktığı duyuruldu. Otomobilin tek şarj ile kat ettiği mesafe ise dikkat çekti.

EN UZUN MESAFELER ARASINDA

Mercedes-Benz, Vision EQXX'in uzun menzil testini tek şarj ile 1.000 km'nin üzerinde mesafe kat ederek başarıyla tamamladığını duyurdu. Bu mesafe, elektrikli bir aracın tek şarjla kat ettiği en uzun mesafeler arasında yerini aldı.

Firmanın açıklamasına göre yolculuk, Almanya'dan başlayarak, daha sonra İsviçre ve İtalya'ya ve son olarak da Fransa'nın güneyindeki Marsilya yakınlarındaki liman kenti Cassis'e kadar birçok Avrupa şehrinde gerçekleşti. Sıcaklıklar 3 ila 18 santigrat derece arasında değişiyordu.

Mercedes-Benz, Vision EQXX'in vardığı yerdeki son şarj durumunun yüzde 15 civarında olduğunu söyledi. Firmaya göre aracın kalan menzili yaklaşık 140 km idi. Ortalama tüketim ise 100 km'de 8,7 kWh olarak sonuçlara yansıdı.

