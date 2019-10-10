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"Tek siyasi partimiz, al bayrak partisidir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 18:12 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Metin Ergun: - "(Barış Pınarı Harekatı) Türk ordusu cephede yerini aldı. Artık tek siyasi partimiz vardır, o da 'al bayrak' partisidir. Allah ordumuzu muzaffer eylesin"

KIRŞEHİR (AA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Metin Ergun, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Türk ordusu cephede yerini aldı. Artık tek siyasi partimiz vardır, o da 'al bayrak' partisidir. Allah ordumuzu muzaffer eylesin." dedi.

Ergun, partisinin Kırşehir il başkanlığını ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dün itibarıyla Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığını hatırlattı.

Artık bütün farklılıkların ve iç siyasette yaşanan tüm tartışmaların bir kenara konulması gerektiğini vurgulayan Ergun, şunları kaydetti:

"Türk ordusu cephede yerini aldı. Artık tek siyasi partimiz vardır, o da 'al bayrak" partisidir. Allah ordumuzu muzaffer eylesin. Mehmetçiklerimizin Fırat'ın doğusuna girip, terör koridorunu yaracakları hususunda en küçük bir şüphemiz yoktur. Türk milleti ve ordusu nice kahramanlık destanları yazmıştır, yazmaya da devam edecektir. Bu askeri harekat, her ne kadar terörle mücadele kapsamında yapılsa da Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine aykırı sonuçlar doğurmamalıdır. İYİ Parti olarak temennimiz de bu yöndedir. Bu yüzden de Türkiye Cumhuriyeti'nin diplomatik yöntemleri de kullanılarak mücadeleyi sürdürmesi gerektiği düşüncesindeyiz. Allah Mehmetçiğimizin ayağını taşa değdirmesin. En kısa zamanda Allah başarılar, muzafferiyetler nasip etsin."

Ergun, daha sonra Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nu ziyaret etti.

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