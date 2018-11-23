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Tek suçları kaldırımda yürümek! Polis caddeyi trafiğe kapattı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 00:54 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da, seyir halindeki bir araçtan çevreye rastgele ateş açılması sonucu yoldan geçen iki kişi yaralandı.

Tek suçları kaldırımda yürümek! Polis caddeyi trafiğe kapattı!

Olay, Kayapınar ilçesinde bulunan 75 Metrelik Yol üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, plakası öğrenilemeyen bir araçta bulunan kimliği belirsiz kişiler tarafından seyir halindeyken etrafa tabanca ve pompalı tüfeklerle ateş açıldı.

KURŞUNLAR YOLDA YÜRÜYEN İKİ KİŞİYE İSABET ETTİ

Bu sırada kaldırımda yürüyen 2 kişi, kurşunların isabet etmesi sonucu yaralandı. Şehir magandaları olayın ardından kaçarken, çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Biri kalçasından diğeri de karnından yaralanan iki kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı.

Bölgeye gelen güvenlik güçleri, olayın yaşandığı caddeyi trafiğe kapattıktan sonra delil çalışması yaptı. Kurşunların park halindeki araçlara da isabet ettiği görülürken, polis kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Kayapınar silahlı saldırı

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