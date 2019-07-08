Tek suçu amcasına yardım etmek olan yeğen tüfekle öldürüldü

Denizli’de ceza evinden izinli çıkan şahsı tarafından öldürülen amca ve yeğeni düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Olayda ölen 22 yaşındaki yeğen Ahmet Akan’ın vurulan amcasına yardım etmeye çalışırken açılan ikinci ateşte vurulup öldürüldüğü ortaya çıktı. Cenazede annenin oğluna yaktığı ‘sana doyamadım’ ağıtları ise yürekleri dağladı.

Olay, Pamukkale ilçesi Kocadere Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, ceza evinden bir hafta izinki çıkan Mehmet Ö., isimli şahıs dün gece mahallede önceden husumeti bulunan Süleyman Akan ise kahve önündeki çeşmenin yanında karşılaştı. İkili burada geçmişten dolayı tartıştıktan sonra ayrıldı. Daha sonra evine giden Mehmet Ö., evde bulunan av tüfeğini bir çuvalın içine koyarak mahalle meydanına tekrar geri geldi. Burada Süleyman Akan’ı gören Mehmet Ö., şahsın üzerine ateş açtı. Sırtından saçma darbeleri ile yaralanan Akan yere düştü. Mehmet Ö., daha sonra tüfekle birlikte olay yerinden uzaklaştı. O sırada olay yerinde olan ev amcasının vurulduğunu gören 22 yaşındaki yeğeni Ahmet Akan, amcasına çeşmeden su içirip yardımcı olmaya çalışarak başında beklemeye başladı. Mehmet Ö., ise tüfeğini doldurarak olay yerine geri geldi ve Süleyman Akan’ın yaralı olduğunu görünce bir kez daha tüfeği doğrultarak ateşledi. Açılan ateşte bu defa hem Süleyman Akan hem de ona yardım etmek isteyen yeğeni Ahmet Akan vuruldu. Ardından Mehmet Ö., olayda kullandığı tüfekle birlikte olay yerinden kaçtı.

Cinayetin firari zanlısı her yerde aranıyor!

Ağır yaralanan ve Denizli Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılan amca ve yeğeni ise yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay sonrası bölgeye gelen jandarma ekipleri ise detaylı bir çalışma yaparak firari olan cinayet zanlısı Mehmet Ö.’yü yakalamak için çalışma başlattı.

Annenin ağıtları yürekleri dağladı

22 yaşındaki Ahmet Akan’ın askerden yeni geldiği ve evlilik planları yaptığı öğrenildi. Akan’ın annesi Ümmi Akan’ın helallik alınırken ve cenaze namazı kılınırken yaktığı ağıtlar ise yürekleri dağladı. Anne Akan’ın ‘oğlun ben sana doyamadım kara topraklar’ doysun sözleri ile ağıt yakması herkesi ağlattı.

Acılı anne ve aile üyelerini yakınları sakinleştirmeye çalıştı.

Olayda ölen genç askerden yeni gelmiş ve evlilik planları yapıyordu

Olayda hayatını kaybeden amca Süleyman Akan ile yeğeni Ahmet Akan’ın cansız bedenleri yapılan otopsinin ardından aile üyeleri tarafından teslim alınarak Kocadere Mahallesine getirildi. Eski hasmı tarafından vurulan ve tek suçu amcasına yardım etmek isteyen yeğen Ahmet Akan için öğlen namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Aile üyeleri amca ve yeğen için uzun süre gözyaşı dökerken, cinayete kurban giden ikili daha sonra mahalle mezarlığında kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

