Tek suçu bu soruyu sormak oldu! Cani adamdan eşine çekiçli saldırı

Olay, dün saat 08.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi 1. Mesudiye Sokak'taki bir evde meydana geldi. Cüneyt İ. (40), işe gitmek üzere evden çıktı. Kısa süre sonra eve gelen eşini gören Sümeyra İ. (38), neden eve geldiğini sordu.

SORUYA SİNİRLENİNCE ÇEKİÇLE SALDIRDI

Bu duruma sinirlenen öfkeli koca Cüneyt İ.(40) elindeki çekiçle eşi Sümeyra İ.'nin (38) başına defalarca vurdu. Ağır yaralanan kadın olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

KADININ KAFATASINDA KIRILMALAR TESPİT EDİLDİ

Şahıs ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan tetkiklerde kafatasında kırılmalar tespit edilen kadın, beyin cerrahi servisine yatırıldı.

YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Cüneyt İ.'nin ifadesinde, "Ben yapmadım. Suçlamayı kabul etmiyorum" dediği öğrenildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Duruşmanın ardından İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığının itirazıyla şüpheli, yeniden gözaltına alındı. Yarın yeniden adliyeye sevk edilecek.

(İHA)

Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır