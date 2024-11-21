HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Tek suçu bu soruyu sormak oldu! Cani adamdan eşine çekiçli saldırı

Tek suçu bu soruyu sormak oldu! Cani adamdan eşine çekiçli saldırı

21.11.2024 20:39
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın İnegöl ilçesinde eşini çekiçle ağır yaralayan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şahıs, Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı. İşe gitmek için evden ayrılan adam, kısa süre sonra eve dönünce eşi neden eve geldiğini sordu. Cani adamın bu soruya sinirlenip eşine çekiçle saldırdığı belirtildi.

Tek suçu bu soruyu sormak oldu! Cani adamdan eşine çekiçli saldırı

Olay, dün saat 08.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi 1. Mesudiye Sokak'taki bir evde meydana geldi. Cüneyt İ. (40), işe gitmek üzere evden çıktı. Kısa süre sonra eve gelen eşini gören Sümeyra İ. (38), neden eve geldiğini sordu.

36

SORUYA SİNİRLENİNCE ÇEKİÇLE SALDIRDI

Bu duruma sinirlenen öfkeli koca Cüneyt İ.(40) elindeki çekiçle eşi Sümeyra İ.'nin (38) başına defalarca vurdu. Ağır yaralanan kadın olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

856858

KADININ KAFATASINDA KIRILMALAR TESPİT EDİLDİ

Şahıs ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan tetkiklerde kafatasında kırılmalar tespit edilen kadın, beyin cerrahi servisine yatırıldı.

YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Cüneyt İ.'nin ifadesinde, "Ben yapmadım. Suçlamayı kabul etmiyorum" dediği öğrenildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Duruşmanın ardından İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığının itirazıyla şüpheli, yeniden gözaltına alındı. Yarın yeniden adliyeye sevk edilecek.

(İHA)

Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Bursa İnegöl çekiç saldırı
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan açıkladı, asgari ücret zammında tahmin değişti! Yüzde 45...

Erdoğan açıkladı, asgari ücret zammında tahmin değişti! Yüzde 45...

Teğmenlerden ilk açıklama

Teğmenlerden ilk açıklama

1 yıl önce yatırım için almışlardı! Hepsi elden çıkarmaya çalışıyor

1 yıl önce yatırım için almışlardı! Hepsi elden çıkarmaya çalışıyor

Tahliye olması için savcı tehdit edilmişti! "Keşke almasaydım"

Tahliye olması için savcı tehdit edilmişti! "Keşke almasaydım"

800 bin asker Ukrayna'ya gidecek iddiası: Rusya'dan açıklama: 'Tüm dünya için feci sonuçlara yol açacak'

800 bin asker Ukrayna'ya gidecek iddiası: Rusya'dan açıklama: 'Tüm dünya için feci sonuçlara yol açacak'

'Daltonlar'ın lideriyle ilgili yeni gelişme...

'Daltonlar'ın lideriyle ilgili yeni gelişme...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Teknoloji severlere müjde! Heyecanla beklenen o indirim burada

Teknoloji severlere müjde! Heyecanla beklenen o indirim burada

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.