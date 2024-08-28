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  4. Tek suçu oyun oynamaktı! 10 yaşındaki Emir Baki mahalle manavı tarafından pompalı tüfekle katledildi

Tek suçu oyun oynamaktı! 10 yaşındaki Emir Baki mahalle manavı tarafından pompalı tüfekle katledildi

28.08.2024 15:53
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Biz nereye gidiyoruz! Tek suçu mahallede arkadaşlarıyla oyun oynamaktı. Gaziantep'te manavlık yapan cani M.T, 10 yaşındaki Emir Baki Bayındır'ı gürültü yaptığı bahanesiyle öldürdü. Pompalı tüfeğini ateşleyen katil, gencecik bir çocuğu hayattan kopardı.

Korkunç olay, Şahinbey ilçesi Güzelvadi Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 10 yaşındaki Emir Baki Bayındır aynı mahallede esnaflık yapan manav M.T. tarafından fazla ses yaptığı iddiasıyla pompalı tüfek ile vurularak ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından hemen yakındaki özel bir hastaneye götürülen 10 yaşındaki çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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CENAZESİ YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

Hayatını kaybeden çocuğun cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Emir Baki Bayındır’ın cenazesi, sabah saatlerinde adli tıptaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

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KATİL ZANLISI GÖZALTINA ALINDI

Katil zanlısı M.T. ise yakalandı. Katil zanlısının emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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Olay ile ilgili soruşturma ise devam ediyor. (İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Gaziantep katil
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