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  4. Tek tek çekip Valiye bildiriyorlar! Koronavirüse karşı 8 kişilik 'gizli ekip'

Tek tek çekip Valiye bildiriyorlar! Koronavirüse karşı 8 kişilik 'gizli ekip'

02.03.2021 08:24 | Son Güncelleme:
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Tek tek çekip Valiye bildiriyorlar! Koronavirüse karşı 8 kişilik 'gizli ekip'

Samsun Valisi Zülkif Dağlı'nın yakın korumaları ile fotoğrafçılardan oluşan 8 kişilik 'gizli ekip', koronavirüs vakalarındaki artış üzerine kentteki işlek cadde, sokak, meydan ve pazar yerlerini tek tek dolaşıp buralardaki insan yoğunluğunu fotoğraflamayı sürdürüyor. Fotoğrafların ulaştırıldığı Vali Dağlı tarafından kalabalık olan bölgelerde yoğunluğunun azaltılması ve tedbirlere uyulmasını sağlamak için ilgili ekipler görevlendiriliyor.

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre nüfusa göre koronavirüs vaka oranında Türkiye'de 4'üncü sırada yer alan Samsun'da vaka sayısının düşürülmesi için kentte adeta teyakkuza geçildi. Denetim çalışmalarına ağırlık verilirken Samsun Valisi Zülkif Dağlı'nın yakın korumaları ile fotoğrafçılardan oluşan 8 kişilik 'gizli ekip' bir haftadır kentteki işlek cadde, sokak, meydan ve pazar yerlerini tek tek dolaşıp buralardaki insan yoğunluğunu fotoğraflıyor. Fotoğrafların ulaştırıldığı Vali Dağlı tarafından kalabalık olan bölgelerde yoğunluğunun azaltılması ve tedbirlere uyulmasını sağlamak için ilgili ekipler görevlendiriliyor. Ekipler her gün kenti cadde cedde dolaşarak anbean yoğunluk durumunu bildiriyor.

'YENİDEN GÖREVE BAŞLADILAR'

Koronavirüs sayılarının pik yaptığı geçen yıl aralık ayında kurulan 'gizli ekibin' yeniden göreve başladığını belirten Vali Dağlı, "Onlar yeniden bu hafta göreve başladılar. Fotoğraflamaları yapıyorlar. Emniyet müdürlümüzün ekiplerine bildirmek suretiyle yoğun kalabalıkların oluşmasını bu şekilde önlüyoruz. Onun katkısını biliyoruz biz. Onlar şu anda aktif olarak çalışıyoruz. İlçelerde de var aynı şekilde. Kaymakamlarımız tam zamanlı olarak görev başında bugün, yarın ve hafta sonu itibari ile ve onlar denetim ekiplerinin başındalar" dedi.

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'KARADENİZ'DE TABLO ÇOK KÖTÜ'

Esnaf Orhan Kol, Samsun'da koronavirüs vaka sayısının artmasının kendilerini üzdüğünü belirterek, "Maalesef insanlar özellikle hafta sonu akraba ziyaretlerine devam ediyorlar. Daha dikkatli olmalıyız maske ve mesafe konusunda, çünkü sıkıntı büyük. Caddelerde kalabalıklar çok fazla. Bir yoğunluk var. Bir an önce normalleşmek adına ne gerekiyorsa yapılmalı. Anında bu bölgelere müdahale edip bir şekilde bu işi artık halletmemiz lazım. Hafta sonu insanlar zaruri ihtiyaç varsa dışarı çıkmalı, ihtiyacı olan çıkmamalı. Şu anda bu tablo çok kötü Karadeniz'e yakışmıyor, acilen çözmemiz lazım" diye konuştu.

'SOKAKLAR YİNE DOLU'

Gürol Bulut ise koronavirüs vaka sayısının Karadeniz'de artması nedeniyle morallerinin bozuk olduğunu söyleyerek, "İnsanlarımızdan daha dikkatli olmalarını istiyoruz. Hijyen, maske ve sosyal mesafe konusunda daha dikkatli olmalılar. Sokaklar yine dolu. Bakın herkes geziyor. İşi olsun olmasın eli cebinde dışarıda geçiriyor birçok kişi. Her şeyi devletten beklemeyelim. İnsanlar hafta sonu yasak diye evlerde toplanıyor. Komşu komşuyu, çaya kahveye, kahvaltıya, yemeğe çağırıyor. Bunları kezsek inanın daha düzeleceğiz" şeklinde konuştu.

Fatma Gişne ise insanların tedbiri elden bıraktıklarını bu nedenle koronavirüs vaka sayılarının da yeniden artış gösterdiğini dile getirerek, "Maalesef insanlar evde kalmıyor, hep dışarıda. Dikkate almıyorlar. Sokaklar hiç korona yok gibi dolu. İşi olmayanlar daha çok dışarı çıkıyor. Eve kapanırsak, tedbirlere uyarsak düzelir aksi halde düzelmez" dedi.

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Samsun

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