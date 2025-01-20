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Tek tek incelendi, soruşturma başlatıldı! Yargı mensupları yakın takibe alındı

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
20.01.2025 19:49
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UYAP’tan dosya ile ilgili olmayan kişileri dosyaya taraf olarak ekleyerek kişilerin adli sicil kaydı, banka bilgileri, tapu bilgileri, dosya ve tedbir bilgilerini sorgulayan yargı mensupları yakın markaja alındı. Yargı mensuplarına yönelik inceleme ve soruşturmalar hız kazandı. Son olarak Kumluca Savcısı E.B.’nin usulsüz sorgulamalar yaptığı tespit edildi. Dosyalar tek tek incelendi. İşte detaylar...

Tek tek incelendi, soruşturma başlatıldı! Yargı mensupları yakın takibe alındı

Yargı mensupları yakın takibe alındı. O işlemi yapanlar yandı. UYAP’tan dosya ile ilgili olmayan kişileri dosyaya taraf olarak ekleyerek kişilerin adli sicil kaydı, banka bilgileri, araç sahiplik bilgileri, tapu bilgileri, dosya ve tedbir bilgilerini sorgulayan yargı mensupları yakın markaja alındı. Bu kapsamda üçüncü taraf kişilerin şikayeti ve Hâkimler ve Savcılar Kurulu Müfettişleri tarafından yapılan denetimlerde, dosyada taraf olmayan kişileri dosyaya taraf olarak ekleyip sorgulama yapan bazı hâkim ve savcılar tespit edildi, soruşturma başlatıldı.

O YARGI MENSUPLARI TEK TEK TESPİT EDİLİYOR

Ekol TV'den İlker Turak'ın özel haberine göre; Söz konusu hakim ve savcıların tespiti; dosyaya taraf olarak eklenen üçüncü kişilerin şikâyeti, teftiş kurulu müfettişlerinin yaptığı denetimler ve Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü’nce yapılan sorgulamalar kapsamında tespit ediliyor.

İNCELEMEYE ALINDILAR!

Çalışmalarla, sadece hakim ve savcılar değil, aynı yöntemi kullanarak bilgi sızdıran veya kişisel bilgileri kendi çıkarları doğrultusunda kullanan personellerin de incelemeye alındığı öğrenildi.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na yapılan şikayetlerin doğruluğunun tespiti amacıyla Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından UYAP log kayıtları inceleniyor ve yapılan tespitler Hakimler ve Savcılar Kurulu’na gönderiliyor.

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SON OLARAK KUMLUCA SAVCISI TESPİT EDİLDİ

Son olarak Kumluca Savcısı E.B.’nin, UYAP’tan dosya ile ilgili olmayan kişileri dosyaya taraf olarak ekleyerek kişilerin adli sicil kaydı, banka bilgileri, araç sahiplik bilgileri, tapu bilgileri, dosya ve tedbir bilgilerini sorguladığı tespit edildi.

İNCELEME VE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bu tespitle birlikte Savcı E.B. hakkında inceleme ve soruşturma başlatıldı.
Teftiş Kurulu Müfettişlerince Kumluca Savcısının uhdesinde bulunan son 10 yılın soruşturma dosyaları tek tek incelendi.
Çalışmaların sonunda müfettişlerce ön inceleme raporu hazırlandı.

11 KİŞİYİ TARAF OLARAK EKLEMİŞ

Raporda, Kumluca Savcısı E.B.’nin, dosya ile ilgili olmayan 11 kişiyi dosyaya taraf olarak ekleyip tedbir bilgileri, entegrasyon bilgileri, banka hesap sorgulamaları yaptığı ve sonrada tarafları geri sildiği tespit edildi.

Ayrıca, Savcı E.B.’nin tutuklu dosyalara gerekli özeni göstermeyerek muktezeya bağlanmadan şüphelilerin tahliye oldukları tespit edildi.

Anahtar Kelimeler:
UYAP Savcı soruşturma
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