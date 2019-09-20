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Tek tek kaydını tutmuşlar

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2019 11:24 | Son Güncelleme

İstanbul’da 6 ilçede fuhuş yaptırılan adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi, 16 kişi gözaltına alındı.

İstanbul’da 6 ilçede fuhuş yaptırılan adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi, 16 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar adliyeye sevk edilirken, şahısların fuhuşa zorladıkları kadınlara yaptırdıkları işlerin kaydını tuttukları belirlendi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliğine bağlı ekipler, bir adreste fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. İhbarı değerlendiren ekipler, bahse konu adres ve şüpheli şahıslar üzerinde 90 gün süren takibin ardından fuhuş yaptırıldığı belirlenen adresleri tespit etti. Bunun üzerine ekipler, Ataşehir, Maltepe, Kartal, Pendik, Tuzla ve Gebze ilçelerinde bulunan toplam 44 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 17 Eylül Salı günü sabah 06.00 sıralarında önceden belirlenen 44 ayrı adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonla fuhuş yaptırdıkları belirlenen 7’si kadın 16 kişi gözaltına alınırken fuhuş yaptırılan 2’si Türk 13’ü Özbekistan uyruklu 15 kişi de ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Öte yandan, baskın yapılan adreslerde, 40 bin TL nakit para, 2 adet ruhsatsız silah ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Kadınlara yaptırdıkları işlerin kaydını tutmuşlar
Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliğine bağlı ekiplerin yaptığı operasyonda ele geçirilen bir ajanda dikkat çekti. Kadınlara fuhuş yaptırdıkları belirlenen şahısların, mağdurların fuhuş kayıtlarını tuttuğu, her bir detayı bir ajandaya kaydettikleri belirlendi.
Emniyette ifadeleri alınan yabancı uyruklu fuhuş mağdurları ülkelerine gönderilmek üzere İl Göç İdaresine götürülürken, kadınlara fuhuş yaptırdıkları belirlenen 7’si kadın 16 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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