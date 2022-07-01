Tek tek sıraladı! Bakın insanlığı hangi felaketler bekliyor...

Koronavirüsü bilen ve gözleri görmediği için Baba Vanga'ya, gözleri görmediği için "Kör Kahin" deniyor. Baba Vanga 2022 yılında insanlığı bekleyen birbirinden korkunç kehanetleri açıkladı.

KEHANETLERİ TÜYLER ÜRPERTTİ

Olayları önceden bilmesiyle ün kazanan Baba Vanga, 2022'de doğal afetlerde artış olacağını ve can kayıplarının zamanla çoğalacağını öngördü. Baba Vanga'ya göre uzaylılar 2022'de insanlarla iletişime geçmeye çalışacak ve uzaylı istilası yaşanacak. Ayrıca uzaylılar, dünyada yaşam aramak için göktaşı gönderecek.

Koronavirüsü önceden tahmin eden Baba Vanga'nın bir diğer kehaneti ise yeni bir ölümcül virüsün insanlığı etkisi altına alacağı... Baba Vanga'ya göre yeni virüse çözüm bulmak için devletler harekete geçecek.

2022'nin bir diğer felaketi ise kıtlık sorunu. Hindistan'da sıcaklıkların 50 dereceye ulaşacağı ve çekirge istilasının ardından kıtlık oluşacağı belirtiliyor.



