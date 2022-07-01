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Tek tek sıraladı! Bakın insanlığı hangi felaketler bekliyor...

01.07.2022 22:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Neredeyse her dediği çıkan Baba Vanga günümüzde bilinen en ünlü kahinlerden biri. Bulgaristan'lı mistik Baba Vanga insanlığı bekleyen büyük tehlikeleri bir bir sıraladı. Bu tehlikelerin arasında ikinci bir virüs haberi de yer alıyor. İşte detaylar...

Tek tek sıraladı! Bakın insanlığı hangi felaketler bekliyor...

Koronavirüsü bilen ve gözleri görmediği için Baba Vanga'ya, gözleri görmediği için "Kör Kahin" deniyor. Baba Vanga 2022 yılında insanlığı bekleyen birbirinden korkunç kehanetleri açıkladı.

KEHANETLERİ TÜYLER ÜRPERTTİ

Olayları önceden bilmesiyle ün kazanan Baba Vanga, 2022'de doğal afetlerde artış olacağını ve can kayıplarının zamanla çoğalacağını öngördü. Baba Vanga'ya göre uzaylılar 2022'de insanlarla iletişime geçmeye çalışacak ve uzaylı istilası yaşanacak. Ayrıca uzaylılar, dünyada yaşam aramak için göktaşı gönderecek.

Tek tek sıraladı! Bakın insanlığı hangi felaketler bekliyor...

Koronavirüsü önceden tahmin eden Baba Vanga'nın bir diğer kehaneti ise yeni bir ölümcül virüsün insanlığı etkisi altına alacağı... Baba Vanga'ya göre yeni virüse çözüm bulmak için devletler harekete geçecek.

2022'nin bir diğer felaketi ise kıtlık sorunu. Hindistan'da sıcaklıkların 50 dereceye ulaşacağı ve çekirge istilasının ardından kıtlık oluşacağı belirtiliyor.


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