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Tek tek yerleştirdiler! Dört ay boyunca mağarada tutulacak

10.08.2021 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'in Mut ilçesindeki mağaralar yılın bu döneminde dolmaya başlıyor. Geleneksel yöntemlerle üretilen obruk peynirlerini olgunlaşması için mağaralarda saklayan vatandaşlar, obruk peynirlerini 4 ay dinlenmeye bırakıyor.

Tek tek yerleştirdiler! Dört ay boyunca mağarada tutulacak

Obruk peyniri üretiminin uzun yıllardır Mersin'in Mut ilçesinde yapıldığını söyleyen Hacıahmetli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Emre Kaya, AA muhabirine, bu yıl üretim kalitesini yükseltmeye çalıştıklarını söyledi.

DOĞAL SOĞUTMA YÖNTEMİ KULLANILIYOR

Mağaralarda doğal soğutma yaptıklarını anlatan Kaya, "Talepler şimdiden alınmaya başlandı. Markalaşan obruk peynirimizi hem tanıtmak hem de üretim kapasitesini yükseltmek için tüm üyelerimizle çalıştık. Vatandaşlarımıza ve üreticilerimize hayırlı olsun." diye konuştu.

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AA

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Anahtar Kelimeler:
Mersin
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