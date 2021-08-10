Tek tek yerleştirdiler! Dört ay boyunca mağarada tutulacak

Obruk peyniri üretiminin uzun yıllardır Mersin'in Mut ilçesinde yapıldığını söyleyen Hacıahmetli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Emre Kaya, AA muhabirine, bu yıl üretim kalitesini yükseltmeye çalıştıklarını söyledi.

DOĞAL SOĞUTMA YÖNTEMİ KULLANILIYOR

Mağaralarda doğal soğutma yaptıklarını anlatan Kaya, "Talepler şimdiden alınmaya başlandı. Markalaşan obruk peynirimizi hem tanıtmak hem de üretim kapasitesini yükseltmek için tüm üyelerimizle çalıştık. Vatandaşlarımıza ve üreticilerimize hayırlı olsun." diye konuştu.

AA

