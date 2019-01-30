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Tek teker üstünde 148 km hızla polis aracının yanından geçti, cezadan kaçamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 18:29 | Son Güncelleme

Konya’da 148 kilometre hızla tek teker üzerinde radar yapan polis aracının yanından geçen ve bu anları sosyal medya hesabından paylaşan motosiklet sürücüsüne bin 345 lira para cezası kesilerek ehliyetine 2 ay el konuldu.Edinilen bilgiye göre, dün sosyal medyada yayılan görüntülerde akrobatik hareket yapan ve trafik ekip otosunun yanından geçerken tek teker üzerinde giden sürücüleri yakalamak için Konya Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Konya’da 148 kilometre hızla tek teker üzerinde radar yapan polis aracının yanından geçen ve bu anları sosyal medya hesabından paylaşan motosiklet sürücüsüne bin 345 lira para cezası kesilerek ehliyetine 2 ay el konuldu.
Edinilen bilgiye göre, dün sosyal medyada yayılan görüntülerde akrobatik hareket yapan ve trafik ekip otosunun yanından geçerken tek teker üzerinde giden sürücüleri yakalamak için Konya Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri çalışmalarının ardından 42 ABT 909 plakalı motosiklet sürücüsünün Abdullah Emre Özarıcı ve 42 FKN 96 plakalı motosikletin de sürücüsünün Emrah Şenal olduğunu tespit etti. Şahıslara ulaşan polis ekipleri sürücüleri Trafik Ekipler Amirliğine çağırdı. Gerekli cezai işlemlerin yapılması için Trafik Şubesine gelen Abdullah Emre Özarıcı’ya polis ekipleri sosyal medyadaki videoyu izlettirdi. Sürücü Özarıcı videodaki kişinin kendisi olduğunu kabul etti.

Bin 345 lira ceza kesildi, ehliyete el konuldu
İnternetteki sosyal medya platformlarında 200 kilometre hızla tek teker gittiği videoları paylaştığı öğrenilen sürücüye trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, tehlikeli şekilde şerit değiştirmek ve hız limitlerini yüzde 50’nin üzerinde aşmak maddelerinden toplam bin 345 lira para cezası kesildi. Ayrıca sigortası olmayan motosiklet için ise 108 lira para cezası kesilirken, sürücünün 100 ceza puanı dolduğundan ehliyetine 60 gün süre ile el konuldu.

Motosikletten ceza yemeye bisikletle geldi
Tek teker üzerinde hızla giderken videoları bulunan diğer sürücü Emrah Şenal ise motosiklet yerine bisikletiyle Trafik Şubesine geldi. Sürücüye trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, plakalarını uygun durumda bulundurmamak ve hız limitlerini yüzde 50’nin üzerinde aşmak maddelerinden toplam bin 522 lira para cezası kesildi. Sigortası olmayan araca ise 108 lira para cezası kesilirken, sürücünün ehliyetine el konularak sağlık kuruluna sevk edildi.
Sürücü Emrah Şenal, “Havalar güzel motorlarımız güzel, biraz da katkımız olsun. Polislerimizden Allah razı olsun. İnternette baya videomuz var ama bende arada kurban olmuş olabilirim. Biraz devletimize faydamız olsun” dedi.

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