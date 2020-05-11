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  4. Tek teker üstünde kırmızı ışıkta geçen iki motorcu polisten kaçamadı

Tek teker üstünde kırmızı ışıkta geçen iki motorcu polisten kaçamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2020 20:18 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde iftar vaktine dakikalar kala 20 yaş altı iki motorcu tehlikeli motor kullanmak ve kırmızı ışıkta geçmekten dolayı ceza yerken kullandıkları motor ise bağlandı.

Olay, Adapazarı ilçesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde 19.20 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Cami istikametine gitmekte olan iki motorcu tek teker üzerinde kırmızı ışıkta geçerek trafiği tehlikeye attı. Durumu gören polis ekipleri motorcuları durdurarak kimlik kontrolü gerçekleştirirken motorcuların 20 yaş altı olduğu öğrenildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altının sokağa çıkma kısıtlaması olduğu günlerde iki motorcu adeta kuralları çiğnedi.

Öte yandan, polis ekiplerince yapılan kontroller esnasında trafiği tehlikeye atan 20 yaş altı iki motorcuya; motor üzerinde değişiklik yapmaktan, tehlikeli motor kullanmak ve 20 yaş altı olarak sokağa çıkmaktan ceza kesildi. Motorları bağlanan gençler polis ekiplerince uyarılarak evlerine gönderildi. (İHA)

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