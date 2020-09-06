HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tek teker üzerinde ölüme davetiye çıkardı

Tek teker üzerinde ölüme davetiye çıkardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2020 11:48 | Son Güncelleme

Bursa’da motosiklet üzerinde seyreden iki kişi, otoyolda tek teker üzerinde ilerleyerek ölüme davetiye çıkardı.

Bursa’da motosiklet üzerinde seyreden iki kişi, otoyolda tek teker üzerinde ilerleyerek ölüme davetiye çıkardı. Geçen hafta aynı yolda 2 kişinin öldüğü motosiklet kazasını görmezden gelen motosikletliyi cep telefonuyla kaydeden vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.
Olay, Osmangazi ilçesi Mudanya Caddesi Kültürpark Metro İstasyonu yakınlarında meydana geldi. Bursa’da ulaşımın kalbi noktasında olan ve günde on binlerce aracın geçtiği Bursa-Ankara yolunda motosikleti görenler gözlerine inanamadı. Yanından geçen onlarca araca aldırış etmeyen motosiklet sürücüsü, tek teker üzerinde metrelerce yol katetti. Kendisinin ve yanında bulunan arkadaşının canını hiçe sayarak motosikletiyle ön kaldıran sürücü, arka kısmında bulunan arkadaşının da kendisini arkaya yaslayarak demir bariyerlerden destek alması ile seyrine devam etti.
Aynı yerde geçen hafta yaşanan motosiklet kazasında 2 kişinin öldüğü ve 1 kişinin ağır yaralandığı görüntüler hala sıcaklığını korurken böyle görüntülerin devam etmesi görenleri hayrete düşürdü. Yoldan geçen başka bir sürücünün cep telefonuyla kaydettiği görüntüler, izleyenleri hayrete düşürdü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSosyal medyayı yine salladı!Sosyal medyayı yine salladı!
Dehşeti yaşadı! Metrelerce yerde sürüklendiDehşeti yaşadı! Metrelerce yerde sürüklendi
KPSS sınav yerleri belli oldu mu? 2020 KPSS sınav giriş belgesiKPSS sınav yerleri belli oldu mu? 2020 KPSS sınav giriş belgesi
1/
En Çok Okunan Haberler
En ağır cezayı almasını istedi: Kelimelerle tarif edilebilecek bir acı değil
En ağır cezayı almasını istedi: Kelimelerle tarif edilebilecek bir acı değil
Ailesi sinir krizi geçirdi! 19 yaşındaki Ayça'dan acı haber
Ailesi sinir krizi geçirdi! 19 yaşındaki Ayça'dan acı haber
Açıklaması olay oldu! 'Yazıklar olsun'
Açıklaması olay oldu! 'Yazıklar olsun'
'Cumhuriyet' kelimesi 'bip'lenmişti! Sebebi buymuş
'Cumhuriyet' kelimesi 'bip'lenmişti! Sebebi buymuş
Sosyal medyada gelen tepkiye cevap: Özür diliyorum
Sosyal medyada gelen tepkiye cevap: Özür diliyorum
Korkunç olay! Çığlıklarına komşuları yetişti
Korkunç olay! Çığlıklarına komşuları yetişti
İlginizi Çekebilir
Sosyal medyada gelen tepkiye cevap: Özür diliyorum
Sosyal medyada gelen tepkiye cevap: Özür diliyorum
Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İçişleri'nden flaş açıklama!
Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İçişleri'nden flaş açıklama!
MSB duyurdu: Türkiye ve KKTC'den Akdeniz'de ortak tatbikat
MSB duyurdu: Türkiye ve KKTC'den Akdeniz'de ortak tatbikat
AK Partili Belediye Başkanı tutuklandı!
AK Partili Belediye Başkanı tutuklandı!
Çocuk istismarından tutuklanan şeyhle ilgili iğrenç detaylar
Çocuk istismarından tutuklanan şeyhle ilgili iğrenç detaylar
Diğer Haberler
Koronavirüse aldırış etmediler! Davul ve zurna eşliğinde halay çektiler
Koronavirüse aldırış etmediler! Davul ve zurna eşliğinde halay çektiler
Bisiklet süren çocuk dehşeti yaşadı! Metrelerce yerde sürüklendi
Dehşeti yaşadı! Metrelerce yerde sürüklendi
Yer: İstanbul! Düğünde çıkan kavga caddeye taştı
Yer: İstanbul! Düğünde çıkan kavga caddeye taştı
Trabzon, Rize ve Giresun'a 'erken uyarı sistemi' yerleştirildi
3 il pilot bölge seçildi! 'Erken uyarı sistemi' kuruldu
İstanbul'da korku dolu anlar: ‘Yanıyor, yardım edin’ bağrışmalarıyla uyandım
İstanbul'da korku dolu anlar: ‘Yanıyor, yardım edin’ bağrışmalarıyla uyandım
Çanakkale'de 3 bin yıllık koç figürü bulundu
Çanakkale'de bulundu! Tam 3 bin yıllık
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.