HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tek teker üzerinde trafiği tehlikeye attı

Tek teker üzerinde trafiği tehlikeye attı

09.03.2021 14:40 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Tek teker üzerinde trafiği tehlikeye attı

Kocaeli’de yolda bisikletiyle tek teker üzerinde giden kameralara yansıdı.

Kocaeli’de yolda bisikletiyle tek teker üzerinde giden kameralara yansıdı. Hem kendisinin, hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan genç, yürekleri ağza getirdi.
Olay, Kocaeli’nin İzmit İlçesi Cedit Mahallesi Turan Güneş Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde akan trafikte bisikletiyle metrelerce tek teker üzerinde giden şahıs kendinin ve çevredeki vatandaşların can güvenliğini tehlikeye attı. O anlar ise olayı gören vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde, şahsın bisikletiyle tek teker üzerinde tehlikeli yolculuk yaptığı görülüyor.

Tek teker üzerinde trafiği tehlikeye attı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gökyüzünde şaşkına çeviren görüntü! Gökyüzünde şaşkına çeviren görüntü!
Hayvanat bahçesinde korkunç olay!Hayvanat bahçesinde korkunç olay!
Dominos müsteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?Dominos müsteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da sunucuyla kavga etti! Acun'dan şok karar

Survivor'da sunucuyla kavga etti! Acun'dan şok karar

Flaş iddia! İstenen başarıyı gösteremeyince...

Flaş iddia! İstenen başarıyı gösteremeyince...

Vahşet aylar sonra ortaya çıktı! Yasak aşk iddiası

Vahşet aylar sonra ortaya çıktı! Yasak aşk iddiası

11 askerin şehit olduğu kaza sonrası ortaya atılan iddiaya Çiller'den yanıt

11 askerin şehit olduğu kaza sonrası ortaya atılan iddiaya Çiller'den yanıt

AK Partili Çamlı'nın Rasim Öztekin mesajı olay oldu

AK Partili Çamlı'nın Rasim Öztekin mesajı olay oldu

Aylardır ortada yoktu! Çürümüş ayağı bulundu!

Aylardır ortada yoktu! Çürümüş ayağı bulundu!

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Diyarbakır'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var

Diyarbakır'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

O ülkenin cumhurbaşkanı alay konusu oldu

O ülkenin cumhurbaşkanı alay konusu oldu

Yağış için tarih verildi: Çarşamba akşamından itibaren geliyor

Yağış için tarih verildi: Çarşamba akşamından itibaren geliyor

Türkiye'yi ayağa kaldıran olay! İşte ilk sözleri

Türkiye'yi ayağa kaldıran olay! İşte ilk sözleri

Diğer Haberler

Miraç kandili mesajları | Videolu, resimli kandil mesajları

Miraç kandili mesajları

'Çok yüksek riskli' Sinop'ta yeni kararlar peş peşe geldi: Okullardan çıkış yasak

Vakalar artınca alarm verildi: 24 saat yapılacak, çıkışlar yasak

Ziraat Bankası KPSS şartsız memur ilanı! Başvuru şartları neler?

Ziraat Bankası KPSS şartsız personel ilanı açıkladı!

Mervenur Polat'a ne oldu? Mervenur Polat'ın ölüm nedeni belli oldu!

Mervenur Polat'ın ölüm nedeni belli oldu!

Son Dakika: İstanbul Çekmeköy'de silahlı kavga!

Hayvanat bahçesinde korkunç olay!

Mervenur Polat'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı! Kan donduran detaylar

Cinayete kurban gittiği ortaya çıktı! Kan donduran detaylar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.