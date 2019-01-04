Tek tesellisi babasının istediği mesleği yapmak

Tek tesellisinin babasının istediği mesleği yapmak olduğunu belirten Can, "Babam laborantlığı kazandığımda çok sevinmişti. Beni ilk beyaz önlüğümle gördüğünde gözleri çok dolmuştu. Bunun gururu tabii ki var. Beyaz önlüğümü çıkartmıyorum, seviyorum. Mesleğimi de seviyorum aslında çünkü babam seçti. Eminim ki babamın görmek istediği yerdeyim." dedi.

Emine Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının şehit olduğu saldırının ardından geçen iki yıllık sürede aile olarak gözyaşlarının hiç dinmediğini söyledi.

- Babasının şehit olduğu camın önüne saksı koydu

Babasıyla şehit olmadan bir gece önce telefonla görüştüğünü anlatan Can, "O saldırıdan sonra adliyeye gittim. Babamın vurulduğu camın önüne bir saksı çiçek götürdüm. Çiçek yeşersin diye. Adliyeye gitmek istemiyorum. Acımız hala taze. Her gece babam için dua ediyorum. İnşallah babamın mekanı cennet olur." diye konuştu.

- "Biz bir bütünüz ve parçalanmamız çok zor"

Emine Can, kendisinin ve ailesinin dimdik ayakta olduğunu vurgulayarak, "Babam da teröre tepki gösterirdi. Biz bir bütünüz ve parçalanmamız çok zor, kuvvetimiz oradan geliyor. Ben inanıyorum ki terör bir gün bitecek. Hainler yaptığıyla kalmaz." ifadelerini kullandı.

Babası şehit olduğunda henüz doğmamış olan 2 aylık yeğenine Musa Can adını verme kararı aldıklarını ifade eden Can, şimdi 18 aylık olan Can'ın bazı hareketleriyle babasına benzediğini sözlerine ekledi.

