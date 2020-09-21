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Tek tıkta binlerce lira dolandırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2020 18:01 | Son Güncelleme

Eskişehir’de bir şahıs, cep telefonuna gelen çekiliş linkine tıklaması üzerine 8 bin 500 lira dolandırıldı.Edinilen bilgiye göre olay, Tepebaşı ilçesi Boyacıoğlu Mahallesinde yaşandı.

Eskişehir’de bir şahıs, cep telefonuna gelen çekiliş linkine tıklaması üzerine 8 bin 500 lira dolandırıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, Tepebaşı ilçesi Boyacıoğlu Mahallesinde yaşandı. T.D. isimli şahıs, iddialara göre cep telefonuna gönderilen çekiliş linkine tıkladı. İki gün sonra banka hesabını kontrol eden T.D., 8 bin 500 lira para çekme işlemi yapıldığını gördü. Dolandırıldığını anlayan talihsiz şahıs durumu polis ekiplerine bildirerek şikayetçi oldu.
Öte yandan polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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