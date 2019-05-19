'Tek tip askerlik' Meclis'e sunulacak

TBMM'de bu hafta Kapadokya ve turizm teşvik kanun teklifleri Genel Kurul'da, 20 maddelik ekonomik paket ise Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Bedelli askerliği sürekli hale getiren 'tek tip askerlik' yasa değişikliği teklifi de TBMM Başkanlığı'na sunulacak.

Milli Savunma Bakanlığı'nca hazırlanan, AK Parti grubunun son şeklini verdiği 'tek tip askerlik' sistemi, bu hafta TBMM Başkanlığı'na sunulacak. 1111 sayılı 'Askerlik Kanunu'nda değişiklik öngören teklif, bedelli askerliği sürekli hale getiriyor. Bedelli ücretinin 31 bin TL olarak belirlendiği teklife göre, uygulamadan bakaya ve asker kaçakları yararlanamayacak. Yükümlüler erteleme süreleri içinde bedelli hakkını kullanabilecek. Askerlik süresinin 6 ay olarak düzenlendiği teklifte uzun dönem askerlik ise 12 ay öngörüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 21 Mayıs Salı günü, düzenlemenin detaylarını AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklaması bekleniyor. Aynı gün ise teklifin TBMM Başkanlığı'na sunulması planlanıyor.

KAPADOKYA VE TURİZM TEŞVİK YASALARI GENEL KURUL'DA

TBMM Genel Kurulu'nda salı günü görüşmeleri yarım kalan, Kapadokya Alan Başkanlığı'nın kurulmasını öngören teklifin görüşmelerine devam edilecek. Düzenlemenin, aynı gün yasalaşması planlanıyor. Genel Kurul'da Çarşamba günü ise komisyonda kabul edilen, turizm potansiyelini artırmak ve yatırımcının bürokrasiden kaynaklanan sorunlarının önünü açmak için hazırlanan 'Turizm Teşvik Kanunu'nda değişiklik öngören teklifin görüşmelerine başlanacak. Teklifin, bu hafta Genel Kurul'da görüşülerek, yasalaşması bekleniyor.