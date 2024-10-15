Tek yumrukla komalık etti, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor

Antalya'da çiçekçilik ile uğraşan iki kişinin sosyal medyada aynı fotoğrafı kullanma tartışmasında taraflardan birisi aldığı yumruk darbesi ile komalık oldu. Yaşanan olay saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.