Tek yumurta ikizleri, forma numaralarından ayırt ediliyor

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Söke ilçesinde belediyede görevli ikiz kardeşler birbirlerine benzerlikleri ile görenleri şaşkına çeviriyor. Aynı zamanda futbol antrenörü olan Halk Eğitim Merkezi'nde görevli ikizlerin, eğitim verdiği küçük sporcular onları ya forma numaraları ya da ayrı renkteki düdükleriyle tanıyabiliyor. İkizler Ahmet ve İsmail Arat (38), ilçede herkesin ilgi odağı oluyor. Tek yumurta ikizi olarak dünyaya gelen Ahmet ve İsmail Arat, her yerde birlikte geziyor. İlkokul, ortaokul, lise, üniversite, futbol sahaları, iş hayatı ve son olarak aldıkları antrenörlük belgesi ile Halk Eğitim Merkezi'nde birlikte eğitmenlik yapıyorlar. Söke Belediyesi Kültür Müdürlüğü'nde görevli Ahmet Arat ile aynı Belediye'de Bilgi İşlem Birimi'nde görevli ikizi İsmait Arat'ın birbirlerine olan benzerliği nedeniyle zaman zaman sıkıntı yaşalar da geride hoş bir anı kalıyor. İkizlerden evli olan İsmail Arat'ın 7 yaşındaki oğlu Bartu Arat bile zaman zaman amcası Ahmet Arat'ı babasıyla karıştırıyor. Kursa gelen sporcular ise ikiz antrenörleri ya şortlarındaki numaradan ya da düdüklerindeki renklerden ayırt edebiliyor. NÖBETÇİ ÖĞRETMENDEN İKİZİ YÜZÜNDEN TOKAT YEDİ İkizi İsmail yüzünden nöbetçi öğretmenden lisede tokat yediğine değinen Ahmet Arat, "Biz iki kardeş olarak doğduğumuzdan beri hiç ayrılmadan birlikte olduk. İlkokul, ortaokul, lise, üniversite ve iş hayatının dışında Sökespor'da da birlikte 16 yıl futbol oynadık. Geçen 2018 yılında da yine birlikte antrenörlük belgesi aldık. Şu anda da Halk Eğitim Merkezi üzerinden 'Okullar Hayat Bulsun' projesi kapsamında 9- 10 yaş grubuyla ilgili kursumuzu açtık. Lisede ikizimle eğitim görürken, İsmail'i okul kantinde masanın üzerinde otururken nöbetçi öğretmen gelip, masaya oturmaması yönünde uyarmış. Tesadüfen ben de kısa bir süre sonra aynı yere giderek oturdum. Öğretmen bu defa benim yanıma gelip, 'Sana burada oturulmayacak demedim mi' diyerek, tokat attı. Öğretmene ikizim olduğunu anlatamadan, tokadı yemiş oldum" dedi. 'YEĞENİM BİLE KARIŞTIRIYOR' İkiziyle çok karıştırıldığına dikkati çeken Ahmet Arat, "Her gün iletişim halindeyiz. İşte birlikteyiz ama izin günlerimizde de mutlaka telefonla görüşürüz. İkiz olmak çok farklı bir duygu. İsmail evlendi, 7 yaşında çocuğu var. Buna rağmen her gün birlikteyiz. İsmail'in oğlu yani yeğenimin de bazen karıştırarak bana şaşkınlıkla 'baba' dediği oluyor" dedi. 'MAÇTA İKİZİ AHMET DİYE SARI KART GÖRDÜ' İsmail Arat, tek yumurta ikizlerinin yaşadığı enterasan durumların başlarına geldiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "İkizim Ahmet ile aynı takımda oynuyorduk. Bir maç esnasında ben sağ kanatta Ahmet ise sol kanatta oynuyordu. Hakem Ahmet sol kanatta oynarken, 2 kez faul yaptığı için ona uyarıda bulundu. İkinci yarıda sol kanada ben geçtim. Hakem bu kez beni durdurarak, 'İki defadır seni uyarıyorum' diyerek sarı kart gösterdi. Hakeme, hocam ben daha ilk defa uyarılıyorum, diğeri benim ikizim desem de sarı kart gördüm. Hakem de bana gülerek şaşkınlıkla 'sarı kart alacağın olsun' dedi. Bu tür olaylarla her yerde karşılaşıyoruz. Belediyede Ahmet, Kültür Müdürlüğü'nde görev yaptığı için çevresi daha kalabalık. Bazen beni görüp Ahmet zannederek 'Etkinliğimiz var malzemeler nerede kaldı' diyenler oluyor. Bunları belediyede çok yaşıyoruz."