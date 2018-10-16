Tek yumurta ikizleri görenleri şaşkına çevirdi

31 yaşındaki ikiz kadınların eş seçimi ise ülkede gündem oldu. Amerika'nın Virginia eyaletinde yaşayan ikiz kardeşler, Tennessee'de yaşayan 34 yaşındaki ikiz kardeşler Josh ve Jeremy Salyers'la hayatlarını birleştirmeye karar verdi.

Tek yumurta ikizi kız kardeşler, ikiz kardeşlerle evlendi

1 / 19 Çiftlerin tanışma hikayesi de oldukça ilginç.

2 / 19 İkiz kardeşler Brittany ve Briana Deane, ikiz kardeşler Josh ve Jeremy Slayers ile 'ikizler' festivalinde tanıştı.

3 / 19 Brittany ve Briana, ikiz kardeşleri görür görmez onlardan etkilendiler.

4 / 19 Brittany, “İlk tanıştığımızda ileride aramızda ciddi şeyler olacağını anladık. Hem ben hem de kız kardeşim hayallerimizdeki erkeklerle tanışmıştık” dedi.

5 / 19 Çiçeği burnunda çiftler, aynı evde yaşayacaklarını duyurdu.

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