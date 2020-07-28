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  4. Tek yumurta ikizlerinin sıra dışı hamilelik planı şaşırttı

Tek yumurta ikizlerinin sıra dışı hamilelik planı şaşırttı

İLGİNÇ HABERLER  | 28.07.2020 10:43 | Son Güncelleme

Dünyanın birbirine en çok benzeyen tek yumurta ikizleri olarak bilinen ikili, katıldıkları bir televizyon programında aynı zamanda ve aynı erkekten hamile kalmak istediklerini açıkladı.

Tek yumurta ikizlerinin sıra dışı hamilelik planı şaşırttı

Avustralya’dan Anna ve Lucy DeCinque adlı tek yumurta ikizleri birbirlerine daha çok benzemek için yaptırdıkları yaklaşık 2 milyon TL tutarındaki estetik ameliyatlarıyla ve aynı erkek arkadaşa sahip olmakla gündeme gelmişti.

İkili, katıldıkları televizyon programında Ben Byrne adlı erkekten hamile kalma planlarını açıkladı. Program sunucusu Ruth Langsford ikiliye “Siz tuvalete bile aynı anda gitmek dahil, her şeyi birlikte yapıyorsunuz, değil mi?” sorusunu yöneltti.

Adsız

Konuşurken sıklıkla birbirinin cümlesini tamamlayan ikizler bu soruya “Biz birlikte duş alıyoruz, birlikte makyaj yapıyoruz ve aynı anda uyuyoruz. Birlikte yemek yiyoruz, aynı anda acıkıyoruz. Her şeyimiz aynı. Hayatı tek bir kişi gibi yaşıyoruz” sözleriyle yanıtladı.

Langsford’un ikiliye yönelttiği aynı anda çocuk sahibi olmakla ilgili soruya ise, ikizler “Birlikte hamile kalmak istiyoruz. Bu hayatta her şeyi birlikte yapmak istiyoruz. Birlikte yaşlanacağız ve birlikte öleceğiz” sözleriyle cevap verdi.

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Langsford’un, aynı anda hamileliğin nasıl gerçekleşeceğine dair sorusuna ise ikizler “ Belki ikimiz de yumurtalarımızı aynı anda dondurmak zorunda kalabiliriz” şeklinde cevapladı.
İkizlerin hamilelikle ilgili planları, birçok insanı hayrete düşürdü. Kendisinin de ikiz kardeşi olan bir izleyici “Sizler, ikiz insanları olduğundan daha tuhaf gösteriyorsunuz. Ben asla ikizimle duş almam veya sevgilimi ikizimle paylaşmam” derken; başka bir izleyici “Televizyonda, aynı erkeği paylaşan ikiz kardeşler görüyoruz. Burada bir terslik var” yorumunda bulundu.

Bazı izleyiciler ve Twitter kullanıcıları ise ikizlerin çok eğlenceli olduğuna ve mutlu göründüklerine dair yorumlarda bulundu.

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