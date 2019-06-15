Tek Yürek dizisinin kadrosuna 3 yeni oyuncu katıldı

Genç kuşağın başarılı ismi Nezaket Coşkun'un yönetmen koltuğuna oturduğu projenin ekibine 3 yeni oyuncu katıldı. Yaşanmış bir hikâyeden yola çıkılarak ekrana taşınan ve kısa sürede çok sevilen 'Tek Yürek' dizisinin ekibine Burak Tozkoparan, Su Kutlu ve Buse Meral de katıldı.

Dizide 18. bölüm itibariyle seyirci karşısına çıkacak olan Burak Tozkoparan'ın Yiğit'in (Hilmi Cem İntepe) üvey kardeşi Cem rolüyle hikâyeye dahil olacağı öğrenildi. Cem'in kendisinden 2 yaş küçük kardeşi Melda'yı Su Kutlu, Melda'nın yakın arkadaşı Serenay'ı ise Buse Meral canlandıracak. "Tek Yürek"te Deniz rolüne hayat veren Eslem Akar'ın Yiğit ve Cem'in aşkı arasında kalacağı konuşuluyor.



