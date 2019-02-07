"Tek Yürek" TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluştu

"Zeytinburnu'nda doğmuş büyümüş, hayatı onu Kanada'ya götürmüş. Öfke kontrolü sorunu nedeniyle yaşadığı bir hata sonucu tekrar mahallesine geri dönüyor. Döndüğünde çok masalsı bir şekilde bir bakıyor ki aslında bir daha asla karşılaşamayacağı bir hayat, hem buz pisti hem de kurması gereken takımı mahallede onu bekliyor. Çok keyifli bir karakter. Üzerinde çalışırken, düşünürken ve oynarken beni çok tatmin eden bir, kendisiyle vakit geçirmekten çok zevk aldığım bir karakter."

TRT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Eren ile Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, AK Parti'nin Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Ömer Arısoy ve dizinin tüm ekibi, dizinin ilk bölümünü birlikte izledi.

Senaryoyu okuduğunda çok heyecanlandığını ifade eden Ayaydın, "Ben normalde 2-3 bölüm okumadan projeyi tam anlayamam. O dönem yazım aşamasında olduğu için sadece birinci bölümü paylaştılar. Hemen daha görüşmesini yapmadan çalışmaya bile başladım. İş olur ya da olmazdı ama ben bu adamı çalışmak, bu hikayenin içinde olmak istiyordum daha ilk bölümü okuduğumda." ifadelerini kullandı.

Ayaydın, buzun üzerinde durmanın zorluğuna da dikkati çekerek, "Hiç kolay değil. Buzun üzerinde durmakla da kalmayıp bu sporu da icra etmek daha zor. Ama bu zorluk çok güzel, kamçılayıcı, diri tutan bir zorluk. Bu tür zorlukları seviyorum. O yüzden büyük keyif." diye konuştu.

- "Buz hokeyi ise onların çıkış bileti oluyor"

"Yiğit Saruhan"ı oynayan Hilmi Cem İntepe de yaşanmış gerçek bir hikayenin anlatıldığına dikkati çekerek, "6 kişilik çok yakın bir arkadaş grubu var. Ama bu grup kötü yola düşebilir. Kader onları bir şekilde buza sürüklüyor. Buz hokeyi, onların bu hayattan çıkış bileti gibi bir şey oluyor. Entrika, aksiyon, komedi ve dram var." değerlendirmesini yaptı.